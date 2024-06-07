В Таллинне визит к врачу останется для детей бесплатным
С 1 июля таллиннские городские больницы будут оплачивать посещение детьми врачей-специалистов из собственных средств.
По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, маленькие пациенты в Таллинне по-прежнему не будут платить за визит к специалисту. „Принцип, согласно которому таллиннские дети не должны платить за посещение городских больниц, действует с 2020 года и будет действовать впредь“, – подтвердил вице-мэр и добавил, что изменение, которое вступит в силу 1 июля, касается смены источника финансирования платы за визит.
С 1 июля изменится источник финансирования платы за визит для детей в таллиннских больницах. До сих пор город Таллинн возмещал больницам расходы из городского бюджета, теперь же больницы будут покрывать эти расходы самостоятельно. По словам Казе, советы больниц достигли договоренности с правлениями о том, что в дальнейшем городские больницы не будут применять право взимать плату за визит к детским врачам-специалистам. Согласно Закону о медицинском страховании, взимание платы за визит является правом, но не обязанностью медицинского учреждения. От платы за визит освобождены дети в возрасте до двух лет.
По словам председателя правления Таллиннской детской больницы Константина Реброва, больница учитывает влияние изменений на свой бюджет. „Если посмотреть на общую картину бюджета нашей больницы и её финансовое состояние, то у нас есть возможность не взимать плату за визит. В то же время это означает, что мы должны пересмотреть наш инвестиционный план“, – отметил Ребров и добавил, что в этом году влияние нововведения на бюджет больницы составит примерно 150 000 евро.
По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, с советом больницы было обсуждено и договорено, что больница не будет взимать плату за визит к детским врачам-специалистам, кроме того, метадоновая заместительная терапия будет доступна всем нуждающимся. „Необходимые средства больница найдет в своем бюджете таким образом, чтобы это не сказалось на доступности лечения у других специалистов, – подтвердил Попов. – Это наш вклад в развитие городской сферы через принятие социальной ответственности“. По словам Попова, в этом году влияние нововведения на бюджет больницы составит примерно 125 000 евро.
Во втором полугодии Ляэне-Таллиннская центральная больница частично профинансирует из своих средств заместительную терапию для опиумозависимых лиц. „Доступность метадоновой заместительной терапии для опиумозависимых в Таллинне не сократится, – заверил Казе и отметил, что это услуга финансируется на государственном уровне через Институт развития здоровья (TAI). – Правда, услуга годами была недофинансирована государством, поэтому город доплачивал за нее. В дальнейшем услуга будет предоставляться в объеме, основанном на потребностях, за счет бюджета больницы“, – сказал Казе. Он добавил, что в будущем цель заключается в том, чтобы вступить в переговоры с государством, чтобы услуга, финансируемая на государственном уровне, финансировалась Институтом развития здоровья (TAI) в объеме, основанном на потребностях
Таллиннская городская управа направила на утверждение в городское собрание дополнительный бюджет города, в котором финансирование сфер социального обеспечения и здравоохранения увеличивается на 2,34 миллиона евро.
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