Инфляция составила в мае 2,9%. Что повлияло на индекс потребительских цен?

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в мае на индекс потребительских цен по сравнению с маем 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем.

„Существенное влияние оказало также изменение цен, связанное с транспортом, а также продуктами питания и безалкогольными напитками. Пассажирский транспорт подорожал на 17,2%, бензин на 4,2%, а дизельное топливо — на 4,3%“, — отметила Трасанов.

Из продуктов питания по сравнению с маем прошлого года более всего подорожали оливковое масло (52,9%), кондитерские изделия (20%) и какао (17,4%). Подешевели же свежие овощи (-17,1%) и сахар (-16,1%).По сравнению с апрелем в мае на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с транспортом: приобретенные на май авиабилеты были дешевле на 29,5%, а моторное топливо — на 1,8%. Наибольшее влияние на подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков оказал рост цен шоколада (6,6%), а также свежих фруктов и ягод (2,9%).

По сравнению с апрелем в мае на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с транспортом: приобретенные на май авиабилеты были дешевле на 29,5%, а моторное топливо — на 1,8%. Наибольшее влияние на подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков оказал рост цен шоколада (6,6%), а также свежих фруктов и ягод (2,9%).

Главным представителем общественного интереса к статистической работе „Индекс потребительских цен“ является Министерство финансов, по заказу которого собирают и анализируют данные.Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных .

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