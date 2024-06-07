Новости Эстонии
07.06.2024, 11:45

ПРОГНОЗ НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ | Прощаемся с теплом! Нас ждут прохладные и дождливые дни

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Tanel Meos | Delfi Meedia

Погоду в ближайшие будет определять периферия области низкого давления и прохладные воздушные массы, которые будут двигаться к восточному побережью Балтийского моря. Ночная температура воздуха опустится во внутренних районах страны ниже 10 градусов, в дневное время показатели термометра останутся ниже 20 градусов.

Сегодня (7 июня) через Балтийское море через страны Балтии на восток будет двигаться гребень высокого давления. Но уже днем свое влияние начнет оказывать циклон, расположившийся над Скандинавией. Вероятность осадков во второй половине дня будет довольно велика, особенно к западу от условной линии Пярну - Раквере. Ветер юго-западный и западный, умеренный, на побережье порывами 12-13 м/с. Температура воздуха днем в пределах 14-20 градусов.

В субботу (8 июня) больших перемен в погоде не произойдет — пояс высокого давления отступит с берегов Балтики на восток, а циклон со Скандинавии распространит свое влияние на всю Эстонию и принесет сюда влажные воздушные массы. Значительных осадков ночью не ожидается. Днем вероятность дождей будет выше, возможна гроза. Лишь в Юго-Восточной Эстонии вероятность осадков ниже. Ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью 6-10, на побережье до 14, днем 13-19 градусов тепла.

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