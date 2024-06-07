ПРОГНОЗ НА КОНЕЦ НЕДЕЛИ | Прощаемся с теплом! Нас ждут прохладные и дождливые дни

Сегодня (7 июня) через Балтийское море через страны Балтии на восток будет двигаться гребень высокого давления. Но уже днем свое влияние начнет оказывать циклон, расположившийся над Скандинавией. Вероятность осадков во второй половине дня будет довольно велика, особенно к западу от условной линии Пярну - Раквере. Ветер юго-западный и западный, умеренный, на побережье порывами 12-13 м/с. Температура воздуха днем в пределах 14-20 градусов.