Выплата российских пенсий в Эстонии задерживается. РФ перевела деньги позднее обычного
Департамент социального страхования извещает, что пенсия Российской Федерации будет доставлена получателям на следующей неделе. Небольшая задержка обусловлена тем, что пенсионные средства поступили из РФ позднее обычного. Во II квартале пенсию РФ в Эстонии получат 3984 человека.
Между Эстонией и Российской Федерацией заключен договор, на основании которого Департамент социального страхования перечисляет пенсии раз в квартал после того, как денежные средства поступают из РФ.
По словам руководителя пенсионной сферы Департамента социального страхования Агне Кивисельг, обычно пенсии перечисляются людям к десятому числу каждого квартала. Она добавила, что списки пенсионеров, которым во втором квартале полагается пенсия уже имеются, однако деньги могут быть переведены им с задержкой, поскольку были получены позднее ожидаемого. „У нас есть подтверждение, что пенсионные средства РФ поступили в Эстонию, что позволяет нам осуществить платежи за второй квартал при первой возможности“, - добавила она.
Эстонская Республика и Российская Федерация заключили 14 июля 2011 года действующий двусторонний договор о пенсионном страховании. По этому соглашению Департамент социального страхования выплачивает пенсии проживающим в Эстонии людям, которым в РФ назначена пенсия, после того, как получит соответствующие денежные средства от российской стороны. Аналогичным образом происходят выплаты пенсий проживающим в РФ людям, которые имеют право на пенсию от эстонского государства.
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