Начинается аукцион по продаже государственного железнодорожного предприятия Operail(2)
Вчера, 06.06.2024, кабинет министров решил одобрить предложение Министерства климата начать публичный аукцион по приватизации всей деловой деятельности Operail. На продажу выставляется бизнес по грузоперевозкам и ремонтным работам AS Operail вместе с активами, лицензиями, контрактами, сотрудниками и торговой маркой Operail.
„Подходим к приватизации с позитивным настроем. В железнодорожном секторе и экономике в целом были тяжелые годы. В то время как общий объем грузоперевозок на железной дороге в Эстонии за прошлый год сократился на 39%, объем Operail упал почти на 70%, поскольку, в отличие от конкурентов, мы прекратили перевозку грузов из России и Белоруссии. Тем не менее, мы смогли сохранить самую большую долю рынка грузоперевозок на железной дороге в Эстонии“, — сказала член правления Operail Мерле Курвитс.
„Покупатель получит функционирующее предприятие с высокой компетенцией, у которого хорошие перспективы — стратегическими возможностями для расширения и получения прибыли“, — подтвердила Курвитс.
Для поиска покупателя будет организован двухэтапный аукцион, который начнется 07.06.2024. Для участия в аукционе необходимо подтвердить свой реальный интерес и способность приобрести активы, а также подписать соглашение о конфиденциальности. На первом этапе покупатели смогут ознакомиться с первоначальным информационным пакетом и подать необязывающее предложение. Инвесторам, прошедшим во второй этап, будет предоставлена дополнительная информация, на основе которой они смогут подать обязывающее предложение.
Собственник Operail, совет, правление и работники не принимают участие в проведении аукциона. Для участия в аукционе или по вопросам, связанным с участием, можно обращаться непосредственно к представителям LHV, контакты которых можно найти в объявлении о продаже на сайте Operail.
AS Operail — это концерн железнодорожных предприятий с международной историей, полностью принадлежащий Эстонскому государству. В 2021 году собственник принял решение выйти из тех направлений бизнеса Operail, которые не являются стратегически важными для государства — аренды вагонов и грузоперевозок в Финляндии. Выход из этих бизнесов был завершен к началу 2023 года, компания продолжила заниматься грузоперевозками в Эстонии, а также обслуживанием и ремонтом подвижного состава. В феврале 2024 года правительство приняло принципиальное решение приватизировать оставшиеся бизнес-направления Operail.