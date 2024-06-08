Все больше учеников в Таллинне идут в частные школы

По оценкам Таллиннского департамента образования, к новому учебному году в Таллинне будет насчитываться примерно 4 800 детей школьного возраста. Насколько известно Департаменту образования, примерно 360 из них пойдут в частные школы. Город Таллинн имеет обязательства перед всеми детьми, которые, по данным регистра народонаселения, проживают в столице.

Каждый год из частных школ в муниципальные переходят несколько детей, и для всех них всегда есть места. „Мы должны предоставить каждому из них место в муниципальном образовательном учреждении, и мы обязательно это сделаем“, — отмечают в департаменте. „При этом важно отметить, что частные школы также играют важную роль в городской образовательной сети, — комментирует ситуацию руководитель департамента Каарел Рунду. — Они предлагают разнообразные образовательные возможности, соответствующие индивидуальным пожеланиям родителей. В 2023 году единовременную субсидию от города получили школы Vivere Kool и Mäepealse Erakool. Эти небольшие специализированные школы работают с детьми, имеющими особые образовательные потребности, и их устойчивое развитие имеет большое значение для города“