Банки понизили процентные ставки по срочным вкладам

Ставки по более коротким вкладам на срок от 3 до 11 месяцев выше на 0,2-0,3 процентного пункта, что свидетельствует о том, что банки ожидают дальнейшего снижения процентных ставок в будущем.

Специалист LHV Treasury Ян Рейманн отметил, что хотя процентные ставки по более коротким вкладам все еще остаются вблизи своих максимальных значений, в перспективе более длительные вклады все равно могут оказаться выгоднее.

„Стоит взвесить возможность открытия и более долгосрочных вкладов, хотя процентные ставки по ним могут быть ниже, чем по краткосрочным. Причина проста: если процентные ставки упадут, долгосрочный вклад позволит вам зафиксировать текущую более высокую ставку на более длительный срок. Это дает большую уверенность и стабильность, защищая от дальнейшего падения процентных ставок в течение срока вклада“, - сказал Рейманн.

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