За сутки на дорогах произошло четыре ДТП с самокатами

Вчера в 10.24 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по бульвару Пыхья, 17-а. Ехавший на электросамокате 18-летний мужчина потерял управление и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 08.34 произошло дорожное происшествие в Таллинне на 7-м километре Таллиннской окружной дороги. 41-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Mercedes-Benz C200, врезалась в перестроившийся из второго ряда в первый и резко затормозивший впереди легковой автомобиль Škoda Kodiaq, за рулем которого находился 35-летний мужчина. Водителя Mercedes-Benz доставили в больницу. Точные обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

В 11.08 сообщили о дорожном происшествии в Таллинне около дома по бульвару Мере, 6. 40-летний мужчина, выезжая на легковом автомобиле Ford Focus между домами, сбил 24-летнего мужчину, уехавшего по тротуару на электросамокате фирмы Tuul. Самокатчика доставили в больницу.

В 13.47 сообщили о дорожном происшествии в Таллинне у дома по улице Весивярава, 37. 63-летний мужчина, управлявший автобусом Solaris Urbino 18 CNG, наехал на 14-летнюю девочку, пересекавшую пешеходный переход на электросамокате. Девочку доставили в больницу. По первоначальным данным, девочка пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В 17.49 сообщили о дорожном происшествии в Таллинне у дома по Ярвевана теэ, 1. 30-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Volkswagen Passat, врезался сзади в автобус Solaris Urbino 12 CNG, за рулем которого находился 67-летний мужчина. Обоих водителей доставили в больницу.

В 21.08 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Таммсааре теэ, 71. 28-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем KIA Ceed, наехал на 17-летнего юношу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате фирмы Bolt. Самокатчика доставили в больницу. Горел желтый мигающий сигнал светофора.

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