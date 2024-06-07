07.06.2024, 15:33
Полиция нашла пропавшего в среду 31-летнего мужчину(1)
ФОТО: Delfi
Утром в пятницу, 7 июня, Полиция просила помощи в поисках 31-летнего Каспара, пропавшего в поселке Торма Йыгеваского уезда.
В четверг, 6 июня, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что накануне, 5 июня, Каспар покинул свой дом и не вернулся.
Как сообщила полиция сегодня в 15.20, охранник заметил в Tartu kaubamaja похожего на Каспара мужчину и сообщил об этом в Центр тревоги. При проверке выяснилось, что речь идет о пропавшем мужчине.
С Каспаром все в порядке, родственники отвезли его домой.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.