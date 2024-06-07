ЧП и криминал
07.06.2024, 15:33

Полиция нашла пропавшего в среду 31-летнего мужчину

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Delfi
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

Утром в пятницу, 7 июня, Полиция просила помощи в поисках 31-летнего Каспара, пропавшего в поселке Торма Йыгеваского уезда.

В четверг, 6 июня, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что накануне, 5 июня, Каспар покинул свой дом и не вернулся.

Как сообщила полиция сегодня в 15.20, охранник заметил в Tartu kaubamaja похожего на Каспара мужчину и сообщил об этом в Центр тревоги. При проверке выяснилось, что речь идет о пропавшем мужчине.

С Каспаром все в порядке, родственники отвезли его домой.

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