Полиция нашла пропавшего в среду 31-летнего мужчину

В четверг, 6 июня, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что накануне, 5 июня, Каспар покинул свой дом и не вернулся.

Как сообщила полиция сегодня в 15.20, охранник заметил в Tartu kaubamaja похожего на Каспара мужчину и сообщил об этом в Центр тревоги. При проверке выяснилось, что речь идет о пропавшем мужчине.

С Каспаром все в порядке, родственники отвезли его домой.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.