Система страхования пациентов вступит в силу уже через полгода

По словам члена правления Союза страховых обществ Эстонии (EKsL) Андреса Пийрсалу, страховые общества BTA, PZU и Seesam начнут предлагать страхование ответственности врачам и другим поставщикам услуги здравоохранения. „Важно понимать, что страхование будет распространяться только на те клинические случаи, которые будут происходить после вступления закона в силу. Пациент, которому был нанесен ущерб из-за ошибки в лечении до этого, должен потребовать компенсацию от поставщика услуги здравоохранения и, если пожелает, может также обратиться за экспертной оценкой в экспертную комиссию по качеству услуги здравоохранения“, пояснил Пийрсалу.

Пийрсалу отметил, что поставщики медицинских услуг должны заключить страховой договор в течение месяца, начиная с ноября. „При составлении предложения страховые компании, помимо прочего, учитывают информацию о лицензиях в реестре поставщиков медицинских услуг. Поэтому стоит заранее проверить, соответствует ли информация в реестре действительности. Точная информация о поставщике медицинских услуг обеспечивает правильную страховую защиту“, — сказал Пийрсалу.

По словам Хели Палусте, руководителя сети здравоохранения Министерства социальных дел, создаваемая система страхования поможет сделать здравоохранение более безопасным для пациентов и упростит получение компенсации в случае ущерба. „Благодаря системе страхования пациентов медицинские работники могут быть уверены в том, что cуществует внесудебная система получения компенсации за ущерб, причиненный непреднамеренной ошибкой, и поэтому никого не нужно признавать виновным в рамках судебного производства. Это позволит медицинским учреждениям и врачам более открыто и смело расследовать инциденты и извлекать из них уроки“, — сказала Палусте.