Система страхования пациентов вступит в силу уже через полгода(1)
Во вторник, 6 июня, Рийгикогу одобрил поправку к закону, согласно которой система страхования пациентов вступит в силу с 1 ноября этого года. Согласно закону, все поставщики медицинских услуг обязаны заключить договор обязательного страхования ответственности в течение 30 дней, то есть до 1 декабря 2024 года.
По словам члена правления Союза страховых обществ Эстонии (EKsL) Андреса Пийрсалу, страховые общества BTA, PZU и Seesam начнут предлагать страхование ответственности врачам и другим поставщикам услуги здравоохранения. „Важно понимать, что страхование будет распространяться только на те клинические случаи, которые будут происходить после вступления закона в силу. Пациент, которому был нанесен ущерб из-за ошибки в лечении до этого, должен потребовать компенсацию от поставщика услуги здравоохранения и, если пожелает, может также обратиться за экспертной оценкой в экспертную комиссию по качеству услуги здравоохранения“, пояснил Пийрсалу.
Пийрсалу отметил, что поставщики медицинских услуг должны заключить страховой договор в течение месяца, начиная с ноября. „При составлении предложения страховые компании, помимо прочего, учитывают информацию о лицензиях в реестре поставщиков медицинских услуг. Поэтому стоит заранее проверить, соответствует ли информация в реестре действительности. Точная информация о поставщике медицинских услуг обеспечивает правильную страховую защиту“, — сказал Пийрсалу.
По словам Хели Палусте, руководителя сети здравоохранения Министерства социальных дел, создаваемая система страхования поможет сделать здравоохранение более безопасным для пациентов и упростит получение компенсации в случае ущерба. „Благодаря системе страхования пациентов медицинские работники могут быть уверены в том, что cуществует внесудебная система получения компенсации за ущерб, причиненный непреднамеренной ошибкой, и поэтому никого не нужно признавать виновным в рамках судебного производства. Это позволит медицинским учреждениям и врачам более открыто и смело расследовать инциденты и извлекать из них уроки“, — сказала Палусте.
Закон об обязательном страховании ответственности поставщика услуги здравоохранения устанавливает принципы и порядок обязательного страхования ответственности поставщика услуги здравоохранения, а также основания и масштабы возмещения нанесенного пациенту ущерба. При возникновении страхового случая, когда при лечении пациента можно было бы предотвратить ущерб здоровью, страховщик оценивает обстоятельства претензии. Страховая сумма, то есть максимальный размер возмещения ущерба, составляет до 100 000 евро на одного пострадавшего пациента, 300 000 евро на один случай и 3 миллиона евро за весь годовой период страхования. Кроме того, предусмотрены минимальные лимиты для нематериального ущерба, зависящие от степени тяжести ущерба. Помимо прочего, закон вводит и минимальные требования к организации безопасности пациентов, включая создание системы анализа информации для предотвращения случаев риска и ущерба.