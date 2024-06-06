06.06.2024, 21:10
Полиция просит помощи в поисках ушедшего из дома попечения 46-летнего Сергея
ФОТО: PPA
Полиция просит помочь найти 46-летнего Сергея, ушедшего из дома попечения в Синимяэ.
В воскресенье, 2 июня, в Центр тревоги поступило сообщение, что утром того же дня 46-летний мужчина вышел из дома попечения в поселке Синимяэ и не вернулся. По состоянию здоровья мужчина мог растеряться и неправильно воспринимать окружающее.
Сергей ростом 165 см, у него худощавое телосложение. Был одет в темно-красную куртку с черно-белыми полосками и светлые джинсы.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.