ЧП и криминал
06.06.2024, 21:10

Полиция просит помощи в поисках ушедшего из дома попечения 46-летнего Сергея

 
ФОТО: PPA

Полиция просит помочь найти 46-летнего Сергея, ушедшего из дома попечения в Синимяэ.

В воскресенье, 2 июня, в Центр тревоги поступило сообщение, что утром того же дня 46-летний мужчина вышел из дома попечения в поселке Синимяэ и не вернулся. По состоянию здоровья мужчина мог растеряться и неправильно воспринимать окружающее.

Сергей ростом 165 см, у него худощавое телосложение. Был одет в темно-красную куртку с черно-белыми полосками и светлые джинсы.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии