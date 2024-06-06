Каллас на встрече со шведским коллегой: совместная работа позволит укрепить безопасность и конкурентоспособность нашего региона

По словам Каи Каллас, Эстония и Швеция – хорошие друзья и сильные союзники, и конструктивная совместная работа позволит нам укрепить безопасность и конкурентоспособность нашего региона. „Одна из целей моего визита – укрепление деловых и экономических контактов между Эстонией и Швецией. Технологии и инновации являются ключом к нашему будущему, и развивая их, мы принесем пользу как Эстонии, так и Швеции“, – сказала Каллас.

„К примеру, оборонная промышленность, является сферой с большим потенциалом, где инновационная продукция может быть разработана и выведена на рынок именно в сотрудничестве с технологическим сектором. Инвестиции в оборонные технологии укрепят нашу безопасность и оживят экономику. Я приглашаю эстонские и шведские компании искать возможности для сотрудничества. Например, недавно созданный правительством Эстонии Фонд оборонной промышленности открыт и для шведских компаний. Мы также приглашаем шведские компании подавать заявки на участие в Катализаторе оборонных инноваций НАТО DIANA в Эстонии“, – сказала Каллас. Премьер-министр подчеркнула, что нашей более глобальной целью могло бы стать сотрудничество со Швецией и другими скандинавскими странами для создания новой скандинавской долины инноваций и технологий в нашем регионе.

По словам премьер-министра Каи Каллас, и Эстония, и Швеция решительно поддерживают Украину. „Я поблагодарила Швецию за их последний значительный пакет помощи Украины, – сказала Каллас, добавив, что наша поддержка Украины будет продолжаться, и мы должны помочь Украине оттеснить Россию обратно в ее границы. – Конец серым зонам – такой мир нужен Европе. Это означает, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО“, – подчеркнула Каллас. Помимо прочего премьер-министры обсудили вопросы, связанные с предстоящим саммитом мира по Украине.

Каллас также отметила, что вступление Швеции в НАТО расширило наши возможности для сотрудничества, и мы должны продолжать работать над повышением обороноспособности Европы. „С точки зрения предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне важно, чтобы все союзники пообещали немедленно выделить не менее 2% ВВП на оборону, о чем договорились уже десять лет назад. На самом деле, необходимо, чтобы все союзники выделяли не менее 2,5% или 3%, чтобы устранить имеющиеся дефициты возможностей и полностью профинансировать новые оборонные планы НАТО“, – сказала премьер-министр.