Новости Эстонии
11.06.2024, 07:01

Россиянка, живущая в Эстонии: Выход из гражданства жду второй год. Всему виной — „устаревшие“ документы

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ФОТО: Alina Rosanova | Shutterstock

Второй год получить слот в посольстве Российской Федерации для отказа от российского гражданства — достаточно сложно. Желающим отказаться от паспорта РФ приходилось каждый день мониторить электронную очередь, в которой месяцами нет свободных мест. Но проблемы возникают даже тогда, когда, казалось бы, все документы собраны. С чем сталкиваются те, кто хочет отказаться от российского гражданства и принять эстонское? И какие юридические ловушки поджидают тех, кто так долго собирал нужный пакет документов для данной процедуры? В материале RusDelfi.

„Одну справку получала год. Уже тогда поняла: это долгий путь“

„Этот опыт попыток смены российского гражданства оставляет у меня много вопросов о прозрачности и эффективности процедуры выхода. Надеюсь, что придет то прекрасное время, когда можно будет пройти и более легким путем. Моя история является отражением тех сложностей, с которыми могут столкнуться люди, стремящиеся изменить свой статус гражданства“, — рассказывает россиянка Татьяна, которая почти двадцать пять лет живет в Эстонии и сейчас решила поменять паспорт.

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