Россиянка, живущая в Эстонии: Выход из гражданства жду второй год. Всему виной — „устаревшие“ документы

Второй год получить слот в посольстве Российской Федерации для отказа от российского гражданства — достаточно сложно. Желающим отказаться от паспорта РФ приходилось каждый день мониторить электронную очередь, в которой месяцами нет свободных мест. Но проблемы возникают даже тогда, когда, казалось бы, все документы собраны. С чем сталкиваются те, кто хочет отказаться от российского гражданства и принять эстонское? И какие юридические ловушки поджидают тех, кто так долго собирал нужный пакет документов для данной процедуры? В материале RusDelfi.