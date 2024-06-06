Новости Эстонии
06.06.2024, 18:25

Защитники Пруунсильда подозревают КАПО в незаконной деятельности

 
Parvel Pruunsilla kaitsjad Paul Keres (seisab) ja Andri Rohtla kaalusid kohtuniku taandamise taotlemist, kuid otsustasid ümber.
Parvel Pruunsilla kaitsjad Paul Keres (seisab) ja Andri Rohtla kaalusid kohtuniku taandamise taotlemist, kuid otsustasid ümber.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня на заседании Тартуского уездного суда, среди прочего, обсуждалось, следует ли отстранить от дела судью, поскольку его родственники получили кредит в принадлежащем Парвелу Пруунсильду банке Bigbank.

Сегодня в Тартуском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу Парвела Пруунсильда и Прийта Хумала. Первого обвиняют в том, что он оказывал давление на второго, чтобы тот убедил членов Тартуской городской управы как можно скорее продать корпорации Sakala старое здание Эстонского национального музея.

На сегодняшнем заседании обсуждался и вопрос о том, следует ли отстранить от дела судью, поскольку его родственник взял кредит в Bigbank. Кроме того, защитники Пруунсильда высказали подозрение, что прокуратура и КАПО вели незаконную деятельность.

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