Защитники Пруунсильда подозревают КАПО в незаконной деятельности

Сегодня в Тартуском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу Парвела Пруунсильда и Прийта Хумала. Первого обвиняют в том, что он оказывал давление на второго, чтобы тот убедил членов Тартуской городской управы как можно скорее продать корпорации Sakala старое здание Эстонского национального музея.