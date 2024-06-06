06.06.2024, 18:25
Защитники Пруунсильда подозревают КАПО в незаконной деятельности
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня на заседании Тартуского уездного суда, среди прочего, обсуждалось, следует ли отстранить от дела судью, поскольку его родственники получили кредит в принадлежащем Парвелу Пруунсильду банке Bigbank.
Сегодня в Тартуском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу Парвела Пруунсильда и Прийта Хумала. Первого обвиняют в том, что он оказывал давление на второго, чтобы тот убедил членов Тартуской городской управы как можно скорее продать корпорации Sakala старое здание Эстонского национального музея.
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