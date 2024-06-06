Elron заменяет поезда более медленными автобусами. А почему цена билета остается неизменной?

В июне на части железнодорожного маршрута Таллинн — Тарту поезда в течение шести дней будут заменены на автобусы (4-6 июня между Тапа и Тарту, и 18-20 июня между Тамсалу и Тарту). Если поезд „экспресс“ проходит трассу между Таллинном и Тарту за 2 часа и 21 минуту, то в комбинации поезд плюс автобус с теми же остановками на поездку из одного года в другой уйдет 2 часа и 50 минут. Время пути на обычном поезде исчисляется от 2 часов 44 минут, а поездка с пересадкой на автобус со всеми остановками продлится до 3 часов и 31 минуты. Однако при покупке билета пассажиры не получат скидку за более длительное время в пути.