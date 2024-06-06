Эстония поддерживает продление временной защиты украинских военных беженцев на один год

В четверг правительство утвердило позицию Эстонии на июньской сессии Совета юстиции и внутренних дел ЕС - Эстония поддерживает продление временной защиты для военных беженцев в Украине, заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

На июньской встрече министров внутренних дел планируется достичь принципиального согласия по новому решению Совета, которое продлит временную защиту украинских военных беженцев до марта 2026 года. На данный момент временная защита действует до марта 2025 года.

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