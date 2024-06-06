ВИДЕО | Государство решает, как не допустить сомнительных сделок с недвижимостью гражданами России и Беларуси(2)
Сегодня правительство обсудило вопрос о том, как ограничить покупку недвижимости в Эстонии гражданами России и Беларуси.
Как сказал на пресс-конференции правительства министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), необходимо снизить риски, когда, например, недвижимое имущество приобретается с целью осуществления разведывательной деятельности.
В будущем граждане России и Беларуси (при необходимости и граждане некоторых других третьих стран) не должны иметь возможность покупать недвижимость, расположенную рядом с некоторыми объектами. В качестве примера Ляэнеметс рассказал о том, как российский олигарх приобрел в Финляндии несколько островов и оборудовал на них вертолетные площадки. Сейчас Эстония, как сказал глава МВД, руководствуется принципом, согласно которому нельзя покупать недвижимость, расположенную рядом с границей, но впредь этого условия будет недостаточно.
Как сказал Ляэнеметс, тема сложная, встает много вопросов, касающихся права собственности.
Правительство продолжит обсуждать тему.
Подробнее в видео (на эстонском языке).
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