В работе некоторых банкоматов SEB произошел сбой

Клиенты сначала видят на экране банкомата призыв повторить попытку „Proovige uuendatud“, и затем появляется сообщение об ошибке на английском языке „financial instrument not found“ („финансовый инструмент не найден“).

Насколько известно редакции, эта проблема касается банкоматов в таллиннском торговом центре Kristiine, на Балтийском вокзале и в магазине Grossi на Центральном рынке.

Руководитель отдела по работе с частными клиентами банка SEB Эвелин Коплимяэ подтвердила изданию Delfi Ärileht, что в данное время наблюдается технический сбой, но он имеет место только в отдельных банкоматах SEB.

„Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее устранить технические проблемы и банкоматы заработали в штатном режиме“, - заверила она и принесла клиентам извинение за возникшие неудобства.

SEB рекомендует клиентам по возможности выбрать другой банкомат, поскольку большинство банкоматов SEB находятся в рабочем состоянии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.