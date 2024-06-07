Декларация наконец представлена! Доходы Тийта Рийсало после того, как он стал министром, выросли больше всего

Когда Тийт Рийсало был директором канцелярии президента Керсти Кальюлайд (занимал этот пост в 2016-2021 гг.), он имел вполне приличный, но скромный доход. Во всяком случае, в 2022 году его годовой доход составил 27 109,52 евро. 17 апреля 2023 года Тийт Рийсало (57) занял в третьем правительстве Каи Каллас пост министра экономики и информационных технологий. Судя по декларации экономических интересов, в 2023 году он заработал 80 133,78 евро.

Хотя по этому показателю Рийсало, как и министр образования Кристина Каллас (Eesti 200) и министр юстиции Мадис Тимпсон (Партия реформ), относится к министрам с более низким уровнем дохода, его доход за эти два года вырос почти в три раза, больше, чем у остальных членов правительства.