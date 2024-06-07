07.06.2024, 09:45
Декларация наконец представлена! Доходы Тийта Рийсало после того, как он стал министром, выросли больше всего(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
По состоянию 6 июня свою декларацию экономических интересов за прошлый год представил также министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало (Eesti 200), доходы которого после того, как он занял пост министра, многократно выросли, пишет Delfi Ärileht.
Когда Тийт Рийсало был директором канцелярии президента Керсти Кальюлайд (занимал этот пост в 2016-2021 гг.), он имел вполне приличный, но скромный доход. Во всяком случае, в 2022 году его годовой доход составил 27 109,52 евро. 17 апреля 2023 года Тийт Рийсало (57) занял в третьем правительстве Каи Каллас пост министра экономики и информационных технологий. Судя по декларации экономических интересов, в 2023 году он заработал 80 133,78 евро.
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