ТРАНСЛЯЦИЯ | Финансовая комиссия Рийгикогу обсуждает изменения в земельном и подоходном налогах

Председатель Финансовой комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что проект поправки в Закон о земельном налоге расширяет возможности местных самоуправлений по принятию решений об установлении земельного налога. „Изменение закона не означает роста земельного налога в большей степени, чем это предусматривает действующий закон. Налоговая льгота на землю под жильем сохранится, но решения по поводу его размера будут принимать собрания местных самоуправлений, которые будут иметь для этого большую свободу действий, чем раньше“, - сказала Аккерманн, говоря о содержании поправки.

Она также пояснила, что проект изменения Закона о подоходном налоге имеет целью сократить региональное неравенство в распределении доходов, доход от подоходного налога местных самоуправлений с более пожилым населением вырастет. Самоуправления с более пожилым населением в основном малонаселенные и расположены на периферии страны.

Как сообщила Аккерманн, на сегодняшнее открытое заседание, являющееся подготовительным этапом ко второму чтению законопроектов в Рийгикогу, приглашены представители Канцлера права и различных союзов (работодателей, хуторян, охотников, лесного и сельского хозяйства, Торгово-промышленной палаты, и т. д.).

Предлагаем вам прямую трансляцию с заседания.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.