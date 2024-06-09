Молодые люди привезли в Эстонию почти два килограмма наркотиков. Один из них взял всю вину на себя

16 мая сотрудники Налогово-таможенного департамента (МТА) задержали на границе города Пярну автомобиль, в котором сидели трое мужчин: 21-летние Антон, Максим и Дмитрий. В находившемся в машине рюкзаке было обнаружено почти два килограмма белого порошка, который, по предварительным данным, содержит амфетамин. Кроме того, было найдено более 100 граммов марихуаны.