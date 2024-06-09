09.06.2024, 18:44
Молодые люди привезли в Эстонию почти два килограмма наркотиков. Один из них взял всю вину на себя(5)
ФОТО: Foto: Ilmar Saabas
Лицо, подозреваемое в хранении крупной партии наркотиков, пока оказалось на свободе, пишет Eesti Ekspress.
16 мая сотрудники Налогово-таможенного департамента (МТА) задержали на границе города Пярну автомобиль, в котором сидели трое мужчин: 21-летние Антон, Максим и Дмитрий. В находившемся в машине рюкзаке было обнаружено почти два килограмма белого порошка, который, по предварительным данным, содержит амфетамин. Кроме того, было найдено более 100 граммов марихуаны.
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