В Эстонии рак находится на втором месте среди причин смертности. Начинается внедрение новых скринингов!

В Эстонии постоянно занимаются разработкой и внедрением новых скрининговых обследований. В настоящее время тестирование проходят скрининговые обследования на рак легких и рак простаты, а также проходит подготовка персонализированного скринингового обследования на рак груди на основе генетических данных.

Процедура скринингового обследования проста: у младенца на 48–120 часу жизни берут образец крови из пятки или пальца ноги и отправляют на анализ в лабораторию. Если в результатах анализа нет отклонений, родители не будут уведомлены отдельно, а результат будет внесен в базу данных Портала здоровья. Если в результатах будет обнаружено отклонение от нормы, с родителями или семейным врачом свяжутся для как можно скорой организации повторного обследования малыша. „Следует также напомнить, что положительный ответ скринингового обследования еще не означает, что у ребенка непременно есть обследуемое заболевание. Это означает, что у него более высокая вероятность обследуемого заболевания“, - подчеркнула Маргит Сависаар.

Всем застрахованным новорожденным, рожденным в Эстонии, предлагается бесплатное обследование на обнаружение 21 врожденного заболевания. В 2024 году было добавлено скрининговое обследование новорожденным на спинальную мышечную атрофию. По словам руководителя отдела услуг по охране здоровья детей Кассы здоровья Маргит Сависаар, к сожалению, без своевременно проведенных скрининговых обследований невозможно вовремя диагностировать врожденные заболевания, поскольку данные заболевания не вызывают ранних симптомов или их трудно заметить.

Каждый родитель от всего сердца желает и надеется, что его ребенок будет здоров. К сожалению, существует 3–4% вероятность того, что у ребенка может быть какое-либо наследственное или врожденное заболевание. Здесь важно напомнить, что при раннем выявлении заболевания можно вовремя начать лечение и предотвратить или значительно уменьшить ущерб здоровью.

В этом году для новорожденных было добавлено новое скрининговое обследование

В среднем в Эстонии ежегодно диагностируется более 800 новых случаев рака легких. К сожалению, ежегодно от рака легких умирают более 600 человек. Рак легких – серьезное заболевание, но рак легких на ранней стадии лечить легче – шансы на успех и выздоровление выше, чем если бы он был обнаружен позднее. Скрининговые обследования на рак легких, тестирование которых проходит при поддержке семейных врачей в Тарту, показали хорошие результаты в области раннего выявления рака.

„Из пациентов, у которых рак легких обнаружен на поздней стадии и/или с метастазами, через пять лет после постановки диагноза живы только до 5%, а при обнаружении на первой стадии уже намного больше - 55% пациентов“, – описала цель нового скринингового обследования Мария Суурна, руководитель службы скрининговых обследований Кассы здоровья.

„Чем раньше мы выявим рак, тем больше вероятность того, что хирургическое лечение будет успешным и человек выздоровеет“, – подчеркнул Танель Лайсаар, доцент Тартуского Университета, торакальный хирург Клиники Тартуского Университета, который руководил обследованиями по обнаружению рака легких.

Знаете ли вы, что... В Эстонии среди причин смертности рак находится на втором месте после болезней системы кровообращения.

У женщин наиболее распространенными локализациями рака являются грудь, толстая кишка и матка.

У мужчин чаще всего встречается рак простаты, легких и толстой кишки.

Если вы принадлежите к целевой группе скрининговых обследований рака в этом году по году рождения, вам не нужно ждать приглашения, а можно сразу записаться на скрининг!

Скрининговые обследования на рак легких тестируется в Тарту и в уезде Тартумаа с 2021 года. Сначала тестирование было проведено в меньших масштабах, но к 2024 годам в нем уже участвовало большинство центров семейной медицины Тарту и Тартумаа. Семейные врачи и медсестры связались с застрахованными пациентами своего регистра в возрасте 55–74 лет (итого более 24 000 человек) и опросили их, курят ли они или курили когда-либо в прошлом, и есть ли у них в семейном анамнезе рак легких. На основании рисков, выявленных по ответам, некоторые пациенты были направлены на низкодозную компьютерную томографию для выявления возможного рака легких.