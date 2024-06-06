В Рийгикогу не поддержали запрет на продажу домашних животных в магазинах(5)
В начале 2024 года комиссии по сельской жизни в качестве народной инициативы было передано коллективное обращение, в котором предлагалось запретить продажу домашних животных в магазинах. По итогам ряда обсуждений члены комиссии пришли к консенсусу, что вместо запрета на продажу домашних животных в магазинах следует усилить надзор; модернизировать требования, касающиеся домашних животных, и заниматься просвещением всего общества в вопросах благополучия животных.
В коллективном обращении „Животное – это не вещь! Его место не на прилавке магазина“ содержится предложение запретить продажу домашних животных в магазинах, так как там невозможно обеспечить их благополучие; торговая среда вызывает у животных стресс; их экспонирование в качестве товара способствует закреплению распространенного в обществе мнения, что животное – это вещь, а не живое существо.
Комиссия Рийгикогу по сельской жизни обсудила обращение в ходе пяти заседаний, выслушав мнение заинтересованных сторон и экспертов о текущей ситуации. Члены комиссии не поддержали запрет на продажу животных в магазинах. В то же время они выступили с рядом предложений о повышении благополучия животных.
„Важно соблюсти баланс между благополучием животных, экономическими факторами и практическими соображениями. В качестве решения необходимо выбрать меры, которые позволят достичь благополучия животных, при этом минимально ограничивая свободу предпринимательства, – сказал председатель комиссии Урмас Круузе. – Мы также должны учитывать, что запрет на продажу домашних животных в магазинах, напротив, может нанести вред, например, увеличить незаконные разведение и продажу животных. На сегодняшний день магазины, желающие торговать животными, должны иметь лицензию, и государство может их проверять“.
Согласно позиции членов комиссии, в описанных в обращении случаях ненадлежащего обращения с животными были нарушены действующие требования в отношении благополучия животных. Вопрос в первую очередь заключается в недостаточном надзоре.
„В этом случае необходимо рассмотреть возможности усиления надзора и более широкого информирования предпринимателей и владельцев животных о благополучии животных“, – отметил заместитель председателя комиссии Рене Кокк.
Поскольку Министерство регионального развития и сельского хозяйства уже начало подготовку к изменению правовых актов, касающихся благополучия животных, и было разработано законодательное предложение о проекте закона о внесении изменений в Закон об охране природы, комиссия решила направить свои предложения министерству на рассмотрение и, при необходимости, внесение изменений в соответствующие правовые акты. Комиссия ожидает от министерства обратной связи относительно того, планирует ли министерство учесть предложения комиссии и каким образом оно планирует это сделать.
Для улучшения благополучия животных в магазинах комиссия по сельской жизни рекомендовала: усилить надзор за выполнением требований в отношении благополучия животных; проанализировать и, при необходимости, модернизировать требования к содержанию домашних животных; рассмотреть возможность введения отдельных требований относительно содержания животных в магазинах с учетом того, что животные находятся там временно; дополнить требования таким образом, чтобы содержащиеся в магазине животные не соприкасались с посетителями (в магазине посетителям были бы доступны лишь фотографии или видео животных, а сами животные находились бы в соседних помещениях); работники, занимающиеся в магазине уходом за животными или их продажей, должны пройти соответствующее обучение; работники магазина должны пояснять покупателю, как ухаживать за животным; при покупке домашнего животного (в том числе в интернет-магазине) должны быть предоставлены документы, удостоверяющие его происхождение, и информация по уходу за ним; необходимо просвещать общество по вопросам, связанным с благополучием животных, и повышать осведомленность населения и чувство ответственности при уходе за животным.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.