В Рийгикогу не поддержали запрет на продажу домашних животных в магазинах

Поскольку Министерство регионального развития и сельского хозяйства уже начало подготовку к изменению правовых актов, касающихся благополучия животных, и было разработано законодательное предложение о проекте закона о внесении изменений в Закон об охране природы, комиссия решила направить свои предложения министерству на рассмотрение и, при необходимости, внесение изменений в соответствующие правовые акты. Комиссия ожидает от министерства обратной связи относительно того, планирует ли министерство учесть предложения комиссии и каким образом оно планирует это сделать.

Для улучшения благополучия животных в магазинах комиссия по сельской жизни рекомендовала: усилить надзор за выполнением требований в отношении благополучия животных; проанализировать и, при необходимости, модернизировать требования к содержанию домашних животных; рассмотреть возможность введения отдельных требований относительно содержания животных в магазинах с учетом того, что животные находятся там временно; дополнить требования таким образом, чтобы содержащиеся в магазине животные не соприкасались с посетителями (в магазине посетителям были бы доступны лишь фотографии или видео животных, а сами животные находились бы в соседних помещениях); работники, занимающиеся в магазине уходом за животными или их продажей, должны пройти соответствующее обучение; работники магазина должны пояснять покупателю, как ухаживать за животным; при покупке домашнего животного (в том числе в интернет-магазине) должны быть предоставлены документы, удостоверяющие его происхождение, и информация по уходу за ним; необходимо просвещать общество по вопросам, связанным с благополучием животных, и повышать осведомленность населения и чувство ответственности при уходе за животным.