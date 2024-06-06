06.06.2024, 14:46
Кристина Каллас взвешивает возможность вновь баллотироваться на пост председателя Eesti 200. У однопартийцев есть определенные ожидания
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр образования и науки, экс-председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас сказала Delfi, что хотя однопартийцы ждут от нее, что она будет баллотироваться на пост лидера партии, она еще не приняла решение, которому могут помешать личные причины,
Дела у Eesti 200 идут не лучшим образом. Говорят, что вы единственный министр из рядов этой партии, которого воспринимают должным образом. Не хотели бы снова занять пост председателя партии?
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