Кристина Каллас взвешивает возможность вновь баллотироваться на пост председателя Eesti 200. У однопартийцев есть определенные ожидания

Дела у Eesti 200 идут не лучшим образом. Говорят, что вы единственный министр из рядов этой партии, которого воспринимают должным образом. Не хотели бы снова занять пост председателя партии?

Осенью нашей партии предстоит выбрать председателя, так или иначе мне придется принять для себя решение. Чаяния однопартийцев, безусловно, связаны с тем, что я буду баллотироваться. Но сама я еще ничего не решила.

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