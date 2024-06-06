Новости Эстонии
06.06.2024, 14:46

Кристина Каллас взвешивает возможность вновь баллотироваться на пост председателя Eesti 200. У однопартийцев есть определенные ожидания

 
Кристина Каллас еще не решила, сосредоточиться ли на работе министра или лидера партии.
Кристина Каллас еще не решила, сосредоточиться ли на работе министра или лидера партии.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Министр образования и науки, экс-председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас сказала Delfi, что хотя однопартийцы ждут от нее, что она будет баллотироваться на пост лидера партии, она еще не приняла решение, которому могут помешать личные причины,

Дела у Eesti 200 идут не лучшим образом. Говорят, что вы единственный министр из рядов этой партии, которого воспринимают должным образом. Не хотели бы снова занять пост председателя партии?

Осенью нашей партии предстоит выбрать председателя, так или иначе мне придется принять для себя решение. Чаяния однопартийцев, безусловно, связаны с тем, что я буду баллотироваться. Но сама я еще ничего не решила.

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