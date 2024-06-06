В Мустамяэ двое мужчин напали на молодого человека и ограбили

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в среду, 5 июня, поступило сообщение о том, что возле гаражей на Сютисте теэ в Мустамяэ двое мужчин стали угрожать 19-летнему мужчине ножом, распылили ему в лицо газ и забрали мобильный телефон, колонку и велосипед. Личность преступников пока не установлена.

Точные обстоятельства и сумма ущерба устанавливаются.

Похожий случай произошел за день до этого,4 июня, в Пыхья-Таллинне. Там на улице Каларанна неизвестный мужчина стал угрожать 30-летней женщине предметом, похожим на оружие, и забрал наличные деньги. Точная сумма ущерба устанавливается.

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