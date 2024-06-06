ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях

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Премьер-министр Кая Каллас начала с того, что на этой неделе у нас два знаковых события: День флага и выборы в Европарламент. Она призвала всех проголосовать, сейчас это очень важно, так как никогда еще выборы в Европарламент не проходили в столь сложные времена. Сейчас к Эстонии прислушиваются, и важно не потерять эту позицию.

„Вчера мы отправили в Рийгикогу дополнительный отрицательный бюджет. Все министерства внесут свой вклад в экономию. Обороноспособность урезаться не будет“, - сообщила Каллас.

„Увеличение налогов, как правило, никому не нравится. Как мы знаем как минимум из вчерашнего, экономия тоже не нравится никому. При этом наше государство нравится нам всем или по крайней мере большинству. Суть государства - делать вместе вещи, которые поодиночке сделать невозможно. Для этого и нужно собирать налоги. Если у нас расходы больше, чем доходы, то необходимо экономить на расходах. Расходы нашего государства стали слишком большими по сравнению с доходами. Мы должны принимать эти болезненные решения“.

На кабинетном заседании, предшествовавшем пресс-конференции, правительство приняло 18 решений. Например, был одобрен законопроект о реорганизации земельного департамента. Обновляются правила высшего образования, учебные программы нужно обновить не позднее 2027 года. Были продлены сроки адаптации к дигитальному администрированию для профессиональных рыбаков, утверждены постановления о реформе тюремного здравоохранения. Правительство ознакомилось с обзором на тему службы в Силах обороны. В 2023 году в качестве добровольцев в армию пошли 61% молодых людей, что является положительным моментом.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сказал, что временная защита для украинских военных беженцев действует до 2025 года. Однако война продолжается, и в Еврокомиссии предлагают продлить защиту до 2026 года. Эстония выступает за то, чтобы во всех странах этот срок был одинаковым.