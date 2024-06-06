Новости Эстонии
06.06.2024, 18:55

НЕЛЬЗЯ | Береговая охрана напоминает: курить и справлять малую нужду в воде запрещено!

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какие еще действуют правила на пляже?
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Пляжный сезон начался активно, ведь солнце в этом году решило порадовать нас пораньше, чем в прошлые годы, и задержаться подольше. Теплая погода манит на пляж, и для того чтобы пляжный отдых был для всех приятным и безопасным, необходимо помнить правила, действующие на общественных пляжах, напоминает охранная фирма G4S.

Прежде чем идти на пляж, подумайте о том, как долго вы планируете там находиться, и в зависимости от этого возьмите с собой солнцезащитные средства, питьевую воду и головной убор. Отправляясь на пляж с детьми, возьмите для них игрушки, чтобы от скуки они не отправились на поиски приключений. Время от времени обязательно уводите ребенка в тень отдохнуть от солнца.

На пляже не забывайте об ответственности, наблюдайте за тем, что происходит вокруг, и сообщайте береговой охране о возможных нарушениях порядка и людях, попавших в беду.

„Обращайте внимание на окружающих. Погода сейчас непривычно жаркая для июня. Если вам кажется, что находящийся неподалеку от вас человек подозрительно долго лежит в одном положении, спокойно обратитесь к нему и поинтересуйтесь, все ли с ним в порядке. Получить тепловой удар очень легко, особенно когда речь идет о пожилых людях и маленьких детях. Давайте заботиться друг о друге“, – призвал глава береговой охраны G4S в южном регионе Арго Рааг.

Напоминаем восемь основных правил, которые следует соблюдать на пляже:

1. Плавайте только в зоне для купания, обозначенной буйками:

  • Официальная зона для купания заранее проверена, глубина водоема там безопасна для купания.

  • Не уплывайте слишком далеко от берега: волны могут быть опасными.

  • Следите за своими купающимися детьми и никогда не оставляйте их без присмотра.

2. Утоляйте жажду питьевой водой:

  • Алкоголь на пляже запрещен, к тому же этот напиток не подходит для жаркой погоды.

  • Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

  • При употреблении алкоголя риск утонуть или вероятность несчастного случая выше.

3. Безопасность детей – ответственность родителей:

  • Береговая охрана – не няньки для детей.

  • Научите детей, как вести себя на пляже, и объясните им, что нельзя убегать далеко от родителей.

  • Настоятельно советуйте детям обращаться к береговой охране, если требуется помощь.

4. Поддерживайте на пляже порядок и чистоту:

  • Весь образовавшийся мусор унесите с собой и выбросите в мусорный ящик.

  • Не оставляйте на пляже вещи, которых там не было до вас.

5. Оставьте домашних животных дома:

  • Приводить на общественные пляжи домашних животных запрещается.

  • Это правило введено для обеспечения безопасности людей и благополучия животных.

  • Жаркий летний день опасен для животных: они могут перегреться.

6. Стеклотара запрещена:

  • Вызванные стеклотарой порезы – частая причина обращений за первой помощью.

  • Отдавайте предпочтение прохладительным напиткам в другой емкости или используйте многоразовую бутылку.

  • Это уменьшает количество мусора и защищает отдыхающих от травм.

7. Не загрязняйте воду:

  • Водоемы предназначены для того, чтобы все могли купаться и наслаждаться ими.

  • Не мойтесь в водоеме, мочеиспускание в водоеме также запрещено.

  • Для мочеиспускания используйте общественные туалеты.

  • Мочеиспускание в водоеме – это невежливо, к тому же это опасно для здоровья окружающих.

8. Курение сигарет и вейпов запрещено:

  • На пляжах запрещается курить сигареты и вейпы.

  • Курение не только наносит вред здоровью людей, но и крайне опасно для природы: обычная сигарета пожароопасна, а электронные сигареты люди часто забывают на пляжах, тем самым загрязняя природу.

„Наслаждайтесь отдыхом на пляже, но ведите себя так, чтобы не портить отдых другим. На пляже стоит помнить о доброжелательности и коммуникабельности. Если вам не нравятся музыкальные предпочтения находящегося рядом человека или он слишком громко слушает музыку, вежливо обратитесь к нему и вместе найдите решение. Конечно же, всегда можно обратиться и к береговой охране“, – напомнил глава береговой охраны G4S в северном регионе Хенри Сеэмель.

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