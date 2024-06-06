НЕЛЬЗЯ | Береговая охрана напоминает: курить и справлять малую нужду в воде запрещено!

Прежде чем идти на пляж, подумайте о том, как долго вы планируете там находиться, и в зависимости от этого возьмите с собой солнцезащитные средства, питьевую воду и головной убор. Отправляясь на пляж с детьми, возьмите для них игрушки, чтобы от скуки они не отправились на поиски приключений. Время от времени обязательно уводите ребенка в тень отдохнуть от солнца.

На пляже не забывайте об ответственности, наблюдайте за тем, что происходит вокруг, и сообщайте береговой охране о возможных нарушениях порядка и людях, попавших в беду.

„Обращайте внимание на окружающих. Погода сейчас непривычно жаркая для июня. Если вам кажется, что находящийся неподалеку от вас человек подозрительно долго лежит в одном положении, спокойно обратитесь к нему и поинтересуйтесь, все ли с ним в порядке. Получить тепловой удар очень легко, особенно когда речь идет о пожилых людях и маленьких детях. Давайте заботиться друг о друге“, – призвал глава береговой охраны G4S в южном регионе Арго Рааг.

Напоминаем восемь основных правил, которые следует соблюдать на пляже:

1. Плавайте только в зоне для купания, обозначенной буйками:

Официальная зона для купания заранее проверена, глубина водоема там безопасна для купания.

Не уплывайте слишком далеко от берега: волны могут быть опасными.

Следите за своими купающимися детьми и никогда не оставляйте их без присмотра.

2. Утоляйте жажду питьевой водой:

Алкоголь на пляже запрещен, к тому же этот напиток не подходит для жаркой погоды.

Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

При употреблении алкоголя риск утонуть или вероятность несчастного случая выше.

3. Безопасность детей – ответственность родителей:

Береговая охрана – не няньки для детей.

Научите детей, как вести себя на пляже, и объясните им, что нельзя убегать далеко от родителей.

Настоятельно советуйте детям обращаться к береговой охране, если требуется помощь.

4. Поддерживайте на пляже порядок и чистоту: