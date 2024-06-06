С завтрашнего дня в Таллинне откроются 76 избирательных участков для голосования

Предварительное голосование проходит на всех избирательных участках до 8 июня с 12:00 до 20:00. 9 июня все избирательные участки будут работать с 9:00 до 20:00.

Проголосовать в электронном виде можно в любое время суток до 8 июня (до 20:00) на сайте www.valimised.ee . Для участия в электронном голосовании необходимы компьютер с доступом к интернету, ID-карта со считывателем, или mobiil-ID и соответствующие PIN-коды. В день выборов, 9 июня, электронное голосование проводиться не будет.

Поскольку в этом году выборы в Европейский парламент проводятся в Эстонии по единому избирательному округу, избиратель может проголосовать на любом избирательном участке по всей Эстонии. Cо списком всех кандидатов можно ознакомиться на сайте https://ep2024.valimised.ee .

Если избиратель по состоянию здоровья или иной уважительной причине не может проголосовать в помещении для голосования, то можно ходатайствовать о голосовании на дому. Проголосовать на дому можно будет с 7 по 9 июня с 9:00 до 20:00. Для этого нужно подать ходатайство по электронной почте или телефону в волостной или городской управе по месту жительства не позднее 9 июня (до 14:00).

Ходатайство о голосовании на дому можно подать по следующим контактным данным:

в Хааберсти: Haabersti.elukoht@tallinnlv.ee , тел. 640 4815, 640 4816;

в Кесклинн: Kesklinn.elukoht@tallinnlv.ee , тел. 645 7855, 645 7850;

в Кристийне: Kristiine.elukoht@tallinnlv.ee , тел. 645 7127, 645 7128;

в Ласнамяэ: Lasnamae.elukoht@tallinnlv.ee , тел. 645 7733, 645 7743;

в Мустамяэ: Mustamae.elukoht@tallinnlv.ee , тел. 645 7512, 645 7515;

в Нымме: Nomme.elukoht@tallinnlv.ee , тел. 645 7318, 645 7313;

в Пирита: Pirita.elukoht@tallinnlv.ee , тел. 645 7606;

в Пыхья-Таллинне: Pohja.elukoht@tallinnlv.ee , тел. 645 7057, 645 7055.