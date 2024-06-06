С завтрашнего дня в Таллинне откроются 76 избирательных участков для голосования
С пятницы (7 июня) до воскресенья (9 июня) в Таллинне начинают работать все 76 избирательных участка для голосования в рамках выборов в Европейский парламент. Предварительное и электронное голосование продлится до 8 июня, выборы в Европарламент состоятся 9 июня.
Предварительное голосование проходит на всех избирательных участках до 8 июня с 12:00 до 20:00. 9 июня все избирательные участки будут работать с 9:00 до 20:00.
Проголосовать в электронном виде можно в любое время суток до 8 июня (до 20:00) на сайте www.valimised.ee. Для участия в электронном голосовании необходимы компьютер с доступом к интернету, ID-карта со считывателем, или mobiil-ID и соответствующие PIN-коды. В день выборов, 9 июня, электронное голосование проводиться не будет.
Поскольку в этом году выборы в Европейский парламент проводятся в Эстонии по единому избирательному округу, избиратель может проголосовать на любом избирательном участке по всей Эстонии. Cо списком всех кандидатов можно ознакомиться на сайте https://ep2024.valimised.ee.
Если избиратель по состоянию здоровья или иной уважительной причине не может проголосовать в помещении для голосования, то можно ходатайствовать о голосовании на дому. Проголосовать на дому можно будет с 7 по 9 июня с 9:00 до 20:00. Для этого нужно подать ходатайство по электронной почте или телефону в волостной или городской управе по месту жительства не позднее 9 июня (до 14:00).
Ходатайство о голосовании на дому можно подать по следующим контактным данным:
в Хааберсти: Haabersti.elukoht@tallinnlv.ee, тел. 640 4815, 640 4816;
в Кесклинн: Kesklinn.elukoht@tallinnlv.ee, тел. 645 7855, 645 7850;
в Кристийне: Kristiine.elukoht@tallinnlv.ee, тел. 645 7127, 645 7128;
в Ласнамяэ: Lasnamae.elukoht@tallinnlv.ee, тел. 645 7733, 645 7743;
в Мустамяэ: Mustamae.elukoht@tallinnlv.ee, тел. 645 7512, 645 7515;
в Нымме: Nomme.elukoht@tallinnlv.ee, тел. 645 7318, 645 7313;
в Пирита: Pirita.elukoht@tallinnlv.ee, тел. 645 7606;
в Пыхья-Таллинне: Pohja.elukoht@tallinnlv.ee, тел. 645 7057, 645 7055.
Ходатайство о голосовании на дому должно содержать: имя и личный код избирателя, адрес проживания, номер телефона и причину голосования на дому (например, состояние здоровья, преклонный возраст и др., что не позволяет избирателю добраться до избирательного участка).
Дополнительную информацию о проведении выборов в Европейский парламент в Таллинне можно найти на сайте www.tallinn.ee/valimised.
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