ГРАФИК | Количество вакансий сократилось. Смотрите, в каких уездах и сферах работники нужны больше всего!

По словам аналитика социальной статистики Департамента статистики Лийны Куусик, общее число как вакантных, так и занятых должностей в первом квартале было чуть более 609 000, из них наибольшая часть — в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании.

„Доля вакансий составила 1,58% от общего числа должностей, больше всего их было в сферах здравоохранения и социальных услуг, государственного управления и обороны, а также образования“, — пояснила аналитик.

Из всех вакансий 40% было в публичном секторе. „Самой высокой доля вакантных должностей была в сферах государственного управления и обороны, здравоохранения и социальных услуг, а также транспорта и складского хозяйства, а самой низкой — в предоставлении прочих видов услуг, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве“, — отметила она.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (74,2%), в том числе в Таллинне (65,8%), далее следовали Тартуский (7,3%) и Ярваский (3,3%) уезды. Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Ярваском и Вильяндиском уездах, а самой низкой — в Хийуском и Пылваском уездах.

Куусик добавила, что в первом квартале на работу было принято 38 433 и уволено 39 753 человека. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению с первым кварталом 2023 года на 8%.

„По количеству принятых на работу людей лидировали сферы обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, ремонта моторных транспортных средств и мотоциклов, а также административной деятельности и дополнительных услуг в данной области. По количеству уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, ремонта моторных транспортных средств и мотоциклов, обрабатывающей промышленности и строительства. По инициативе работодателя был уволен 6 485 работников, или 16% от общего количества уволенных“, — объяснила Лийна Куусик.

При оценивании числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из Регистра трудовой деятельности Налогово-таможенного департамента. Средний квартальный показатель числа вакантных и занятых должностей публикуется как среднее значение по состоянию на конец месяца. Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.