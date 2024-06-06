Новости Эстонии
06.06.2024, 10:20

Посылочные автоматы Smartpost не работали по всей Эстонии

 
Посылочные автоматы
Посылочные автоматы
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

По информации Delfi, сегодня утром по всей Эстонии не работали посылочные автоматы Smartpost.

Посылки нельзя получить или отправить – на экране пакомата отображалось только сообщение „Taaskäivitun“ („Перезапускаюсь“).

Начальник отдела маркетинга и обслуживания клиентов в странах Балтии Анника Парм сказала Delfi Ärileht, что в посылочных автоматах Smartpost утром произошел технический сбой, связанный с обновлением системного программного обеспечения. „Сбоем были затронуты около половины находящихся в Эстонии посылочных автоматов“, - уточнила она.

Нормальная работа посылочных автоматов была восстановлена к 10 часам утра.

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