06.06.2024, 10:20
Посылочные автоматы Smartpost не работали по всей Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
По информации Delfi, сегодня утром по всей Эстонии не работали посылочные автоматы Smartpost.
Посылки нельзя получить или отправить – на экране пакомата отображалось только сообщение „Taaskäivitun“ („Перезапускаюсь“).
Начальник отдела маркетинга и обслуживания клиентов в странах Балтии Анника Парм сказала Delfi Ärileht, что в посылочных автоматах Smartpost утром произошел технический сбой, связанный с обновлением системного программного обеспечения. „Сбоем были затронуты около половины находящихся в Эстонии посылочных автоматов“, - уточнила она.
Нормальная работа посылочных автоматов была восстановлена к 10 часам утра.
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