Посылочные автоматы Smartpost не работали по всей Эстонии

Посылки нельзя получить или отправить – на экране пакомата отображалось только сообщение „Taaskäivitun“ („Перезапускаюсь“).

Начальник отдела маркетинга и обслуживания клиентов в странах Балтии Анника Парм сказала Delfi Ärileht, что в посылочных автоматах Smartpost утром произошел технический сбой, связанный с обновлением системного программного обеспечения. „Сбоем были затронуты около половины находящихся в Эстонии посылочных автоматов“, - уточнила она.

Нормальная работа посылочных автоматов была восстановлена к 10 часам утра.

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