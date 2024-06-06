Кылварт: законопроект об автоналоге противоречит конституции, центристы обратятся в суд

Кылварт отметил, что статья 28 конституции предусматривает, что многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями здоровья находятся под особым попечительством государства, однако законопроект об автоналоге не предусматривает исключений для этих групп. „Люди с инвалидностью вынуждены переоборудовать свои автомобили, чтобы получить освобождение от автоналога. В ситуации, когда наиболее уязвимые группы общества из-за решений правительства оказываются в затруднительном положении и для них не предусмотрены меры поддержки, имеет место грубое нарушение конституции“, - подчеркнул Кылварт.

“Депутаты фракции центристов в парламенте в среду во время второго чтения законопроекта представили ряд содержательных поправок к законопроекту, однако, к сожалению, финансовая комиссия Рийгикогу увязала все поправки в одну. Это означает, что у депутатов не было возможности голосовать по каждой поправке, в том числе за то, чтобы освобождение от налога получили люди с инвалидностью, многодетные семьи, родители-одиночки, малообеспеченные семьи или одиноко проживающие пенсионеры. Таким образом депутаты были лишены возможности свободной реализации своего мандата. Пояснения председателя финансовой комиссии Аннели Аккерман по этим вопросам были чересчур поверхностными и обобщенными“, - пояснил Кылварт.