Кылварт: законопроект об автоналоге противоречит конституции, центристы обратятся в суд(2)
Если парламент примет законопроект об автоналоге в его нынешнем виде, то Центристская партия обратиться в суд, поскольку законопроект противоречит конституции, также были допущены нарушения в процессе его рассмотрения, сказал председатель Центристской партии Михаил Кылварт посредством сообщения для прессы.
Кылварт отметил, что статья 28 конституции предусматривает, что многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями здоровья находятся под особым попечительством государства, однако законопроект об автоналоге не предусматривает исключений для этих групп. „Люди с инвалидностью вынуждены переоборудовать свои автомобили, чтобы получить освобождение от автоналога. В ситуации, когда наиболее уязвимые группы общества из-за решений правительства оказываются в затруднительном положении и для них не предусмотрены меры поддержки, имеет место грубое нарушение конституции“, - подчеркнул Кылварт.
“Депутаты фракции центристов в парламенте в среду во время второго чтения законопроекта представили ряд содержательных поправок к законопроекту, однако, к сожалению, финансовая комиссия Рийгикогу увязала все поправки в одну. Это означает, что у депутатов не было возможности голосовать по каждой поправке, в том числе за то, чтобы освобождение от налога получили люди с инвалидностью, многодетные семьи, родители-одиночки, малообеспеченные семьи или одиноко проживающие пенсионеры. Таким образом депутаты были лишены возможности свободной реализации своего мандата. Пояснения председателя финансовой комиссии Аннели Аккерман по этим вопросам были чересчур поверхностными и обобщенными“, - пояснил Кылварт.
В ситуации, когда экономика Эстонии падает два с половиной года подряд, а в госбюджете не хватает миллиарда евро, по оценке Михаила Кылварта, неуместно наказывать людей введением новых налогов. „Семьи не должны расплачиваться за некомпетентную экономическую политику правительства. Сильнее всего автоналог ударит по наименее защищенным группам населения: многодетным семьям, людям с инвалидностью, пенсионерам и сельским жителям. Вместо того, чтобы облагать налогом принадлежащие семьям автомобили, а также пенсии, следует отказаться от реформы подоходного налога, которая обойдется налогоплательщикам 550 млн евро в год, а также ввести налог на сверхприбыль банков“, - сказал председатель Центристской партии.