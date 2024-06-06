Экономика
06.06.2024, 11:20

ОБЗОР | Смотрите, на чем государство решило в этом году сэкономить

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Сокращенные расходы - небольшая часть дополнительного бюджета.
Отрицательный государственный бюджет сверстал министр финансов Март Вырклаэв.
Отрицательный государственный бюджет сверстал министр финансов Март Вырклаэв.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Хотя правительство сообщило вчера о принятии негативного дополнительного бюджета в размере 183 миллионов евро, сокращение постоянных расходов представляет собой лишь малую часть этой суммы, пишет издание Delfi Ärileht.

Правительство, верстая негативный дополнительный бюджет, ставило задачу улучшить ситуацию с годбюджетом этого года на 173 миллиона евро. Это необходимо для того, чтобы дефицит бюджета Эстонии уменьшился с 3,4% ВВП до 3%, каким он ожидался осенью, когда составлялся. Поскольку сокращение расходов повлияет и на поступления налогов, объем негативного бюджета составил 183 миллиона евро.

Что сделали?

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