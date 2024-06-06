06.06.2024, 11:20
ОБЗОР | Смотрите, на чем государство решило в этом году сэкономить(18)
Сокращенные расходы - небольшая часть дополнительного бюджета.
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя правительство сообщило вчера о принятии негативного дополнительного бюджета в размере 183 миллионов евро, сокращение постоянных расходов представляет собой лишь малую часть этой суммы, пишет издание Delfi Ärileht.
Правительство, верстая негативный дополнительный бюджет, ставило задачу улучшить ситуацию с годбюджетом этого года на 173 миллиона евро. Это необходимо для того, чтобы дефицит бюджета Эстонии уменьшился с 3,4% ВВП до 3%, каким он ожидался осенью, когда составлялся. Поскольку сокращение расходов повлияет и на поступления налогов, объем негативного бюджета составил 183 миллиона евро.
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