ОБЗОР | Смотрите, на чем государство решило в этом году сэкономить

Правительство, верстая негативный дополнительный бюджет, ставило задачу улучшить ситуацию с годбюджетом этого года на 173 миллиона евро. Это необходимо для того, чтобы дефицит бюджета Эстонии уменьшился с 3,4% ВВП до 3%, каким он ожидался осенью, когда составлялся. Поскольку сокращение расходов повлияет и на поступления налогов, объем негативного бюджета составил 183 миллиона евро.