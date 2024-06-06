Велосипедист наехал на пешехода и скрылся, в столкновении двух авто пострадал двухлетний ребенок

Вчера в 08.37 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по улице Эрика, 15. Велосипедист, личность которого до сих пор не установлена, наехал на пешехода, 56-летнюю женщину. Велосипедист покинул место происшествия, женщину доставили в больницу.

В 14.45 произошло дорожное происшествие в Ида-Вирумаа в городе Силламяэ. У дома по улице Павлова, 12-а 58-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ехавший на мопеде Intermoto Falcon 8, съезжая с холма, потерял контроль над управлением, врезался в бордюр и упал. Мужчину доставили в больницу.

В 17.17 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по Пярнускому шоссе, 453-Е. 40-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Škoda Kodiaq, проигнорировал дорожный знак 221 (обязывает водителя уступить дорогу транспортному средству, движущемуся по пересекаемой дороге) и, выезжая с второстепенной дороги на главную, столкнулся с легковым автомобилем Audi A6, которым управлял 38-летний мужчина. Пассажиров Škoda, 38-летнюю женщину и 2-летнего мальчика, доставили в больницу.

В 19.17 произошло дорожное происшествие в Таллинне на перекрестке улиц Каларанна и Ода. 22-летний мужчина, совершая правый поворот на легковом автомобиле Kia XCeed, наехал на 43-летнего мужчину, пересекавшего нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде. Велосипедиста доставили в больницу.

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