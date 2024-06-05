За три дня на выборах в Европарламент проголосовали 89 264 избирателя(1)
Сегодня вечером по состоянию на 20:00 на выборах в Европейский парламент на избирательных участках проголосовали 31 833 избирателя и электронно – 57 431 избиратель. Всего по Эстонии участие в выборах приняли 9,1 % избирателей.
Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 8 июня. Для того, чтобы проголосовать электронно, необходимо скачать с сайта www.valimised.ee на свой компьютер приложение избирателя. Для голосования нужны компьютер с доступом к интернету, ID-карта и считыватель ID-карты или mobiil-ID и PIN-коды.
До четверга с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. С пятницы по воскресенье на неделе выборов с 12:00 до 20:00 открыты все 377 избирательных участков по всей Эстонии. В день выборов, 9 июня, все избирательные участки открыты с 9:00 до 20:00.
Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee.
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