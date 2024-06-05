Жителей Эстонии призывают меньше шуметь в городах(4)
Наступил период гнездования. Многие виды птиц выводят птенцов в гнездах. В лесах Эстонии на время активного гнездования птиц останавливают работы по вырубке лесов. Так же во время гнездования, людям запрещается беспокоить птиц, но как защитить яйца, гнезда и птиц в шумной городской среде?
Тишина и покой важны для биокоммуникации природы. „Биокоммуникация - это любой вид общения в живой природе“, - объясняет зоолог Эстонского музея природы Йоосеп Сарапуу. „Она включает в себя звуки, визуальные эффекты, запахи и многое другое. С помощью биокоммуникации можно передать разного рода информацию: есть ли поблизости опасный хищник, насколько вы сильны и конкурентоспособны, где вы можете добыть пищу или, может быть, пришло время спариваться“.
Как и у людей, у других видов тоже есть свои способы: если бы не было обмена информацией, жизнь была бы намного сложнее, и многие вещи остались бы невостребованными. Инкубационное яйцо - идеальный символ биокоммуникации: оно является прямым продуктом успешного общения. „Самка птицы дала сигнал о своей плодовитости, а самец всеми возможными способами (красивая песня, хорошая территория, безопасное гнездо) показывает, что он - лучший кандидат“.
Но в шумной городской среде, где птицы, ищущие себе пару, могут не найти друг друга, все может пойти наперекосяк! Вот тут-то мы, люди, и можем прийти на помощь - избегать чрезмерного шума и света, чтобы птицы все же смогли найти себе пару. „После того как яйца будут отложены, мы можем сделать так, чтобы наши действия не привели к ситуации, когда птицы не услышат приближение хищника. Мы также можем отпугивать хищников (например, кошек)“, - говорит Сарапуу, добавляя, что самое главное - как можно меньше беспокоить птиц.
Если задуматься, яйцо - это не просто яйцо. Яйцо - это среда обитания, ткань, прорастающая во влаге, и краткий курс эволюции. Это новая жизнь, начало весны и - гнездовой покой. Яйцо - это связующее звено между всеми живыми существами.
Городской шум способствует хищникам и нарушению верности среди птиц
Шум нарушает голосовые сигналы животных и птиц. „Некоторые птицы, например, избегают районов с шумовым загрязнением, а другим приходится изменять свои сигналы, чтобы по-прежнему передавать их на общем фоне шума“, - говорит зоолог, приводя примеры того, как виды вынуждены приспосабливаться к деятельности человека. „Однако за изменение сигнала приходится платить. Пение громче или на другой частоте может увеличить расход энергии птицы. Кроме того, если самец слишком сильно изменит свой сигнал, самка может перестать его узнавать, а если все же распознает, то может посчитать такой измененный сигнал некачественным“.
Исследование, проведенное под руководством эколога Университета Хоккайдо Масаюки Сензаки, показало, что птицы, издающие звуки на низких частотах, более негативно реагируют на шумовое загрязнение, чем птицы с более высокочастотными вокализами. По мнению исследователей, шумовое загрязнение заглушает более низкие частоты, что, в свою очередь, мешает биокоммуникации между самцами и самками пернатых, тем самым снижая восприимчивость к гнездованию, говорит исследовательская группа.
Это не единственная проблема: шум может изменить время, когда птицы поют, так как более тихое время является предпочтительным. Более громкое пение влечет за собой другую проблему: хищники могут лучше слышать птицу, что было отмечено в исследовании 2013 года, проведенном МакКлюром и группой ученых. Проблемой может стать и то, что птица может заметить хищника слишком поздно, потому что не слышит звуков, издаваемых им, или предупреждающих призывов его сородичей. „Но также может снизиться чувство безопасности, а вместе с ним и бдительность“, - отмечает Сарапуу.
Вдобавок к этому, птицы могут стать менее преданными своим вторым половинкам, когда их беспокоит шум транспорта. По крайней мере, один эксперимент, проведенный исследователем Уильямсбургского университета Джоном П. Свэдлом, показал, что в условиях городского шума, зебровые амадины, обычно верные своей паре, предпочитают чужого самца своему. Конечно, это требует дальнейшего изучения, подчеркивает Свэддл в журнале Science and Nature. Другие исследования показали, что уровень шума также может негативно влиять на количество птенцов в гнезде. (Masayuki Senzaki et al, 2020).
„Кроме того, шум нарушает повседневную жизнь птиц, вызывая у них стресс и страх. Особую опасность представляют громкие и неожиданные звуки, такие как пролетающие над головой самолеты или звук бензопилы. Если такие звуки становятся слишком частыми, у птиц не хватает времени на кормление, отдых и размножение, в результате чего страдает их общее самочувствие“, - говорит Сарапуу. Для колониальных птиц, таких как крачки, это также может снизить успех размножения или привести к исчезновению колонии“. Постоянный шум, например, от оживленной дороги, скорее всего, вызовет хронический стресс, который ослабляет иммунную систему птиц“.
Сознательные действия помогают
Действительно, некоторые виды птиц лучше переносят шум и адаптируются к нему, но реакция может зависеть также от пола, возраста, репродуктивной стадии и состояния здоровья птицы. „Если звук достаточно громкий, он также может вызвать повреждение слуха, особенно у птенцов“, - говорит Сарапуу. „В целом, вредное воздействие шума может привести к сокращению численности птиц в шумных районах“. Владельцы домашних любимцев хорошо знают, какой стресс испытывают их питомцы в шумную новогоднюю ночь. Дикие животные не являются исключением.
Так что же мы можем сделать, чтобы поддержать биокоммуникацию в шумной городской среде и за её пределами и обеспечить продолжение кладки яиц? Йоосеп Сарапуу объясняет, что в этом могут помочь различные виды шумовых барьеров, снижение интенсивности движения транспорта, а также осознанное планирование военных учений и природного туризма. „Мы также можем делать выбор в нашей повседневной деятельности - когда и какими средствами это делать“, - Сарапуу призывает нас не ограничиваться только видимой проблемой. „Скорее, стоит выбрать время, когда животные менее беспокойны и их меньше. Многие вещи также можно делать тише - электропила работает тише, чем бензопила, а грабли или барабанная косилка вообще не производят шума по сравнению с газонокосилкой“.
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