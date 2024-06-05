Жителей Эстонии призывают меньше шуметь в городах

Тишина и покой важны для биокоммуникации природы. „Биокоммуникация - это любой вид общения в живой природе“, - объясняет зоолог Эстонского музея природы Йоосеп Сарапуу. „Она включает в себя звуки, визуальные эффекты, запахи и многое другое. С помощью биокоммуникации можно передать разного рода информацию: есть ли поблизости опасный хищник, насколько вы сильны и конкурентоспособны, где вы можете добыть пищу или, может быть, пришло время спариваться“.

Как и у людей, у других видов тоже есть свои способы: если бы не было обмена информацией, жизнь была бы намного сложнее, и многие вещи остались бы невостребованными. Инкубационное яйцо - идеальный символ биокоммуникации: оно является прямым продуктом успешного общения. „Самка птицы дала сигнал о своей плодовитости, а самец всеми возможными способами (красивая песня, хорошая территория, безопасное гнездо) показывает, что он - лучший кандидат“.

Но в шумной городской среде, где птицы, ищущие себе пару, могут не найти друг друга, все может пойти наперекосяк! Вот тут-то мы, люди, и можем прийти на помощь - избегать чрезмерного шума и света, чтобы птицы все же смогли найти себе пару. „После того как яйца будут отложены, мы можем сделать так, чтобы наши действия не привели к ситуации, когда птицы не услышат приближение хищника. Мы также можем отпугивать хищников (например, кошек)“, - говорит Сарапуу, добавляя, что самое главное - как можно меньше беспокоить птиц.

Если задуматься, яйцо - это не просто яйцо. Яйцо - это среда обитания, ткань, прорастающая во влаге, и краткий курс эволюции. Это новая жизнь, начало весны и - гнездовой покой. Яйцо - это связующее звено между всеми живыми существами.

Городской шум способствует хищникам и нарушению верности среди птиц