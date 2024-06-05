Соцдемы и Eesti 200 задерживают принятие решения о строительстве Эстонской АЭС

Согласно предложению депутатов о поправке, Рийгикогу постановит: „Поддержать подготовку к внедрению атомной энергетики в Эстонии и создание для нее подходящей правовой базы только в том случае, если план развития экономики энергетики до 2035 года подтвердит, что строительство атомной электростанции в Эстонии необходимо для обеспечения надежности энергоснабжения, что риски для национальной безопасности достаточно снижены и что все расходы для государственного бюджета тщательно оценены“.

По словам члена комиссии по окружающей среде Рийгикогу Тийта Марана, у проекта решения в его первоначальном виде были серьезные недостатки, из-за которых его невозможно было поддержать. „В первом тексте проекта решения атомная энергетика не была связана с развитием экономики энергетики в целом, социально-экономической целесообразностью и национальной безопасностью. Мы хотели внести поправки в текст проекта, чтобы решение по атомной энергетике также основывалось на этих важных составляющих“, - сказал Маран.

Председатель комиссии по экономике Яак Ааб с удовлетворением отметил, что наряду с социал-демократами к инициативе присоединились несколько депутатов от Eesti 200 и один политик, не состоящий во фракции. „Все больше экспертов и ученых высказываются по поводу атомной энергетики. Многие члены Рийгикогу также осознали, что при принятии такого фундаментального решения необходимо обрабоать больше научной информации, чтобы понять, насколько дорогой будет атомная энергия и как она впишется в общую картину нашей экономики энергетики“, - сказал Ааб.

Предложение о поправке подписали социал-демократы Тийт Маран, Яак Ааб, Прийт Ломп, Рейли Ранд, Эдуард Одинец, Танель Кийк, Андре Ханимяги, Анти Аллас, Мадис Каллас, Эстер Карузе, Раймонд Кальюлайд и Лийза-Ли Пакоста; Тармо Тамм, Танель Тейн, Зюлейха Измайлова, Пеэтер Тали и Ирья Лутсар из фракции Eesti 200, а также Энн Ээсмаа.

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