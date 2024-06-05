ВИДЕО | Готово! Президент отдал свой голос: „чем лучше и сильнее Европа, тем лучше и сильнее Эстония“
„Европа начинается с Эстонии. Мы сами этого хотели - и восстанавливая независимость 33 года назад, и вступая в Европейский союз 20 лет назад. Возможность проголосовать на выборах в Европарламент - еще одно тому подтверждение“, - сказал президент Алар Карис, отдавший сегодня свой голос за одного из кандидатов онлайн.
„В последние годы мы видим, как Эстония влияет на направление развития всего континента. Взгляните, например, на политическую и военную поддержку Украины, растущую энергетическую независимость Европы от России, вопросы цифровых технологий. Все это - лицо Эстонии, потому что внутри этого - ее дела, - сказал глава государства. - Чем лучше и сильнее Европа, тем лучше и сильнее Эстония. И наоборот. Именно поэтому нужно избрать Европейский парламент. Вместе с вами мы решаем, насколько хорошую и сильную Европу мы хотим иметь“.
По словам президента Кариса, универсальной рекомендации, как решить, за кого голосовать, не существует. „Но постарайтесь ответить, чьи идеи и, хочется надеяться, действия могли бы сделать сильнее Европу и Эстонию в этой Европе. Среди кандидатов такие люди есть. А потом голосуйте. Голосуйте обязательно: либо онлайн, либо на избирательном участке. Выбирайте лучшую и сильную Европу“, - сказал глава государства.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.