ВИДЕО | Готово! Президент отдал свой голос: „чем лучше и сильнее Европа, тем лучше и сильнее Эстония“

„В последние годы мы видим, как Эстония влияет на направление развития всего континента. Взгляните, например, на политическую и военную поддержку Украины, растущую энергетическую независимость Европы от России, вопросы цифровых технологий. Все это - лицо Эстонии, потому что внутри этого - ее дела, - сказал глава государства. - Чем лучше и сильнее Европа, тем лучше и сильнее Эстония. И наоборот. Именно поэтому нужно избрать Европейский парламент. Вместе с вами мы решаем, насколько хорошую и сильную Европу мы хотим иметь“.