Готовится поправка: помощникам полицейских хотят дать право задерживать водителей за превышение скорости

„Это изменение, безусловно, важный шаг вперед для Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) в том смысле, что помощники полицейских могут стать равноправными партнерами самих полицейских. Мы создадим больше уличных патрулей, поскольку трудоспособных рабочих пар станет больше“, – сказал руководитель бюро профилактики и уголовного делопроизводства Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Хейко Михкельсон.

Советник отдела охраны порядка и криминальной политики Министерства внутренних дел Нурмели Митрахович отметила, что сейчас помощники полицейских в основном патрулируют. Согласно планируемому законопроекту о помощниках полицейских, добровольцы будут заниматься также разрешениями на деятельность и на оружие, а также мониторингом миграции.

„Мы хотим дать помощникам полицейских возможность помогать PPA практически во всех направлениях работы полиции. Все обучение помощников полицейских перейдет в Академию внутренней обороны и будет похоже на обучение полицейских“, – пояснила Митрахович.

Закон о помощниках полицейских вступит в силу не раньше 2026 года.

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