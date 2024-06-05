Певкур: в ближайшие годы мы будем уделять больше внимания закупкам оружия и боеприпасов(26)
В новом плане развития области управления Министерства обороны на 2025-2028 годы основное внимание уделяется закупкам вооружений и боеприпасов. Общий объем плана развития на данный период – 5,3 миллиарда евро, включая не менее 1,55 миллиарда евро на закупку боеприпасов, то есть почти на полмиллиарда больше, чем в предыдущем плане.
„Полномасштабная война России в Украине и способность агрессора производить достаточно ресурсов взамен уничтожаемых свидетельствуют о том, что нам необходимо еще больше сосредоточиться на устойчивости наших подразделений и пополнять запасы оружия и боеприпасов, а также продолжать оказывать поддержку Украине. Запасы боеприпасов следует постоянно пополнять, и хотя мы уже направили на закупку боеприпасов средства, предназначенные для внутренней реорганизации, мы должны продолжать изыскивать способы проведения дополнительных закупок боеприпасов“, заявил министр обороны Ханно Певкур, отметив, что Эстония готова к долгосрочной военной поддержке Украины в размере 0,25% валового внутреннего продукта в год.
В процессе разработки нового плана развития области управления Министерства обороны были пересмотрены решения, зафиксированные в десятилетнем плане развития государственной обороны, и было решено в ближайшие годы сосредоточиться в первую очередь на оружии и боеприпасах, а также сопутствующей инфраструктуре.
„Мы сделали необходимые выводы из войны в Украине и видим, что нам необходимо пополнять запасы боеприпасов, особенно для танкового и зенитного вооружения“, - добавил Певкур.
В ходе осуществления плана будут увеличены возможности ведения огня непрямой наводкой, а также создан третий моторизованный артиллерийский батальон в непосредственном подчинении дивизии. Для повышения мобильности орудия будут установлены на колесные платформы.
В составе дивизии также будет создан разведывательный батальон ISTAR, который объединит все разведывательные средства на территории Эстонии в одну систему для улучшения ситуационной осведомленности. Это, в свою очередь, позволит более экономно и эффективно развертывать маневренные и вспомогательные подразделения, удерживая боевую инициативу.
Продолжится развитие перспективных возможностей, предусмотренных предыдущим планом развития, таких как ракетные пусковые установки HIMARS, средства противовоздушной обороны средней дальности, воздушные боеприпасы и механизированные маневренные подразделения.
Начинается возведение Балтийского оборонительного пояса для защиты Эстонии с первого метра нашей земли. В текущей войне оборонительные линии оказались особенно эффективными при блокировании атак подразделений агрессора.
В 2025 году будут проведены учения союзнической бригады, чтобы проверить способность союзников перебросить сюда дополнительные подразделения и способность Эстонии принять их.
В штабе дивизии появится оперативный центр воздушной поддержки для координации поддержки сухопутных сил воздушным вооружением, а также будут созданы условия для передислокации стационарных командных пунктов Сил обороны. Будут выделены деньги для приобретения транспортных средств и ИТ-оборудования.
Общий объем целевой поддержки Кайтселийта в 2025-2028 годы составит 239 миллионов евро, плюс 109 миллионов евро на закупки для оснащения подразделений сухопутной обороны. Для Кайтселийта будут приобретены беспилотные летательные аппараты для поддержки учений по сухопутной обороне. Продолжится и строительство инфраструктурных объектов Кайтселийта на сумму 2 миллиона евро. Также продолжатся комплектование подразделений сухопутной обороны, формирование подразделений в ходе учений, подготовка и поддержка всесторонней государственной обороны.
Помимо этого, продолжится организация учебных сборов, чтобы как можно больше резервистов были подготовлены на высоком уровне.
План развития области управления Министерства обороны описывает цели развития военной защиты государства и ресурсы, необходимые для их достижения, которые определяются на основе плана развития государственной обороны, военных рекомендаций командующего Силами обороны и целей сил НАТО.
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