Певкур: в ближайшие годы мы будем уделять больше внимания закупкам оружия и боеприпасов

„Полномасштабная война России в Украине и способность агрессора производить достаточно ресурсов взамен уничтожаемых свидетельствуют о том, что нам необходимо еще больше сосредоточиться на устойчивости наших подразделений и пополнять запасы оружия и боеприпасов, а также продолжать оказывать поддержку Украине. Запасы боеприпасов следует постоянно пополнять, и хотя мы уже направили на закупку боеприпасов средства, предназначенные для внутренней реорганизации, мы должны продолжать изыскивать способы проведения дополнительных закупок боеприпасов“, заявил министр обороны Ханно Певкур, отметив, что Эстония готова к долгосрочной военной поддержке Украины в размере 0,25% валового внутреннего продукта в год.

В процессе разработки нового плана развития области управления Министерства обороны были пересмотрены решения, зафиксированные в десятилетнем плане развития государственной обороны, и было решено в ближайшие годы сосредоточиться в первую очередь на оружии и боеприпасах, а также сопутствующей инфраструктуре.

„Мы сделали необходимые выводы из войны в Украине и видим, что нам необходимо пополнять запасы боеприпасов, особенно для танкового и зенитного вооружения“, - добавил Певкур.

В ходе осуществления плана будут увеличены возможности ведения огня непрямой наводкой, а также создан третий моторизованный артиллерийский батальон в непосредственном подчинении дивизии. Для повышения мобильности орудия будут установлены на колесные платформы.

В составе дивизии также будет создан разведывательный батальон ISTAR, который объединит все разведывательные средства на территории Эстонии в одну систему для улучшения ситуационной осведомленности. Это, в свою очередь, позволит более экономно и эффективно развертывать маневренные и вспомогательные подразделения, удерживая боевую инициативу.