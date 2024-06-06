НОВЫЙ ЗАКОН | Государство прекратит оказание универсальной услуги по электроснабжению с 1 июля

У потребителей есть время до начала июля, чтобы выбрать новый пакет электроэнергии. Потребитель может перейти на биржевую цену, фиксированную цену или их комбинацию. Потребители, которые не сделают выбор до начала июля, будут автоматически переведены на пакет по биржевой цене.

Продавцы электроэнергии проинформируют своих клиентов, которые используют универсальную услугу и предоставят им возможность выбрать новый договор в течение июня. Если потребитель не сообщит продавцу о своих предпочтениях в течение июня, продавец переведет потребителя на биржевой договор электроэнергии на общих условиях, предлагаемых на тот момент. Общие условия означают, что продавец не имеет права взимать с нового потребителя более высокую маржу, чем по другим биржевым контрактам того же продавца.