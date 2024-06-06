06.06.2024, 10:05
НОВЫЙ ЗАКОН | Государство прекратит оказание универсальной услуги по электроснабжению с 1 июля(5)
Какой пакет электроэнергии выбрать вместо универсальной услуги?
ФОТО: | Delfi Meedia
С 1 июля нельзя будет заключить договор на оказание универсальной услуги по электроснабжению. В соответствии с поправками к Закону о рынке электроэнергии, универсальная услуга по электроснабжению будет прекращена вместе с действующими договорами об универсальных услугах не позднее 1 июля.
У потребителей есть время до начала июля, чтобы выбрать новый пакет электроэнергии. Потребитель может перейти на биржевую цену, фиксированную цену или их комбинацию. Потребители, которые не сделают выбор до начала июля, будут автоматически переведены на пакет по биржевой цене.
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