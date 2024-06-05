ВИДЕО | На дне Финского залива у острова Кери обнаружены обломки пассажирского самолета Kaleva

Как сообщил Delfi Forte Кайдо Перемеэс, глава фирмы Tuukritööde OÜ, обнаружено место крушения сбитого 14 июня 1940 года пассажирского самолета Kaleva, его обломки находятся в Финском заливе к северу от острова Кери. “Останки самолета мы нашли примерно в 4 милях к северу от острова Кери. Первоначальные свидетельства примерно совпадают с этим местом“, - сказал Перемеэс.