Новости Эстонии
05.06.2024, 16:30

ВИДЕО | На дне Финского залива у острова Кери обнаружены обломки пассажирского самолета Kaleva

 
Что помогло обнаружить останки самолета?
Обломки самолета Kaleva, включая крыло.
Обломки самолета Kaleva, включая крыло.
ФОТО: Kaido Peremees

В результате поисков, продолжавшихся несколько лет, на дне Финского залива были обнаружены обломки пассажирского самолета Kaleva, сбитого 84 года назад, пишет издание Delfi Forte.

Как сообщил Delfi Forte Кайдо Перемеэс, глава фирмы Tuukritööde OÜ, обнаружено место крушения сбитого 14 июня 1940 года пассажирского самолета Kaleva, его обломки находятся в Финском заливе к северу от острова Кери. “Останки самолета мы нашли примерно в 4 милях к северу от острова Кери. Первоначальные свидетельства примерно совпадают с этим местом“, - сказал Перемеэс.

Видео, на котором запечатлено шасси с колесом, записано 3 июня:

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