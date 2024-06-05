05.06.2024, 16:30
ВИДЕО | На дне Финского залива у острова Кери обнаружены обломки пассажирского самолета Kaleva
Что помогло обнаружить останки самолета?
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В результате поисков, продолжавшихся несколько лет, на дне Финского залива были обнаружены обломки пассажирского самолета Kaleva, сбитого 84 года назад, пишет издание Delfi Forte.
Как сообщил Delfi Forte Кайдо Перемеэс, глава фирмы Tuukritööde OÜ, обнаружено место крушения сбитого 14 июня 1940 года пассажирского самолета Kaleva, его обломки находятся в Финском заливе к северу от острова Кери. “Останки самолета мы нашли примерно в 4 милях к северу от острова Кери. Первоначальные свидетельства примерно совпадают с этим местом“, - сказал Перемеэс.
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