В Рийгикогу поддержали введение обязанности продолжить обучение по окончании основной школы

Председатель комиссии Хельо Пикхоф отметила, что в настоящее время школьная обязанность действует до получения основного образования. Ежегодно порядка 600 молодых людей прекращают обучение после окончания основной школы, а доля молодых людей без квалификации растет. „Законопроект рассматривает важную проблему – никто не хочет, чтобы у нас было много молодых людей, не имеющих среднего образования или профессии“, – сказала Пикхоф.

Законопроект уточнит роль государства, местного самоуправления и родителей при выполнении обязанности обучения. Например, государство должно будет обеспечивать места подготовительного обучения для тех молодых людей, которые вследствие недостаточного знания языка либо других пробелов в учебе не готовы продолжить обучение в рамках профессионального или среднего образования. Местные самоуправления должны будут выявлять молодых людей, не выполняющих обязанность обучения, выяснять причины и искать подходящие решения Если оказываемая школой поддержка окажется недостаточной, школа должна обратиться к местному самоуправлению. Задача родителя – обеспечивать выполнение обязанности обучения и принимать участие в планировании учебного пути ребенка по окончании основной школы.

Изменения в системе профессионального образования в первую очередь направлены на повышение гибкости обучения. Например, в среднем профессиональном образовании возрастет доля общеобразовательного обучения. Также расширится возможность делать выбор по мере прохождения обучения. Специальности станут более широкими, так как будут созданы секторальные учебные программы, включающие в себя модули по составным умениям. Например, можно будет выбрать специальность по приготовлению ресторанной еды и в рамках этой специальности – составное умение кондитера. Одновременно для примыкающих к профессиональному образованию молодых людей планируется разработать 18 новых учебных программ по завершении основной школы.