В Рийгикогу поддержали введение обязанности продолжить обучение по окончании основной школы
Комиссия Рийгикогу по культуре решила направить на первое чтение законопроект, согласно которому молодые люди будут обязаны продолжать обучение и после окончания основной школы. Законопроект призван заменить школьную обязанность на обязанность обучения, которая будет действовать до получения профессионального или среднего образования, сообщила пресс-служба парламента.
Председатель комиссии Хельо Пикхоф отметила, что в настоящее время школьная обязанность действует до получения основного образования. Ежегодно порядка 600 молодых людей прекращают обучение после окончания основной школы, а доля молодых людей без квалификации растет. „Законопроект рассматривает важную проблему – никто не хочет, чтобы у нас было много молодых людей, не имеющих среднего образования или профессии“, – сказала Пикхоф.
Законопроект уточнит роль государства, местного самоуправления и родителей при выполнении обязанности обучения. Например, государство должно будет обеспечивать места подготовительного обучения для тех молодых людей, которые вследствие недостаточного знания языка либо других пробелов в учебе не готовы продолжить обучение в рамках профессионального или среднего образования. Местные самоуправления должны будут выявлять молодых людей, не выполняющих обязанность обучения, выяснять причины и искать подходящие решения Если оказываемая школой поддержка окажется недостаточной, школа должна обратиться к местному самоуправлению. Задача родителя – обеспечивать выполнение обязанности обучения и принимать участие в планировании учебного пути ребенка по окончании основной школы.
Изменения в системе профессионального образования в первую очередь направлены на повышение гибкости обучения. Например, в среднем профессиональном образовании возрастет доля общеобразовательного обучения. Также расширится возможность делать выбор по мере прохождения обучения. Специальности станут более широкими, так как будут созданы секторальные учебные программы, включающие в себя модули по составным умениям. Например, можно будет выбрать специальность по приготовлению ресторанной еды и в рамках этой специальности – составное умение кондитера. Одновременно для примыкающих к профессиональному образованию молодых людей планируется разработать 18 новых учебных программ по завершении основной школы.
Законопроект создаст более четкую основу для интеграции в общее образование обучения, осуществляемого за пределами школы, например, в художественной, музыкальной или спортивной школе. Таким образом, в обучение также можно будет включить индивидуальные модули профессионального или высшего образования. В дальнейшем профессиональные училища по решению владельца смогут предоставлять как гимназическое, профессиональное, так и вечернее образование. Кроме того, учебные программы прикладных гимназий станут более гибкими, так как профессию можно будет получить и без среднего образования.
Законопроект ограничит бесплатное повторное обучение взрослых в профессиональных учебных заведениях по аналогии с высшим образованием. Например, нельзя будет проходить обучение бесплатно, если человек уже принят на бесплатное место в профессиональном или высшем учебном заведении либо прошел бесплатное профессионально обучение в течение предыдущих пяти лет.
Согласно законопроекту, связанные с обязанностью обучения поправки будут действовать в отношении молодых людей, которые закончат основную школу в 2026 году.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон Эстонской Республики об образовании и, в связи с этим, в другие законы (введение обязанности обучения) (447 SE) пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 12 июня.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.