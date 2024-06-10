10.06.2024, 09:35
„Расходы на содержание курортных мест должны нести не только местные жители“. В Высу начнут взимать плату за парковку
ФОТО: | Delfi Meedia
Тем, кто собирается в Высу на летние каникулы, следует учесть, что с понедельника, то есть с 10 июня, им придется платить за парковку.
На прошлой неделе волость Хальяла объявила о начале сотрудничества с EuroPark и решила сделать парковку в Высу платной в летний период. Если в этом году парковка в Высу будет платной в период с 10-го июня по 15 сентября, то в будущем период платной парковки будет длиться с 15 мая по 15 сентября.
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