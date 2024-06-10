Новости Эстонии
10.06.2024, 09:35

„Расходы на содержание курортных мест должны нести не только местные жители“. В Высу начнут взимать плату за парковку

 
Летом в Высу парковка будет платной
Летом в Высу парковка будет платной
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Тем, кто собирается в Высу на летние каникулы, следует учесть, что с понедельника, то есть с 10 июня, им придется платить за парковку.

На прошлой неделе волость Хальяла объявила о начале сотрудничества с EuroPark и решила сделать парковку в Высу платной в летний период. Если в этом году парковка в Высу будет платной в период с 10-го июня по 15 сентября, то в будущем период платной парковки будет длиться с 15 мая по 15 сентября.

С понедельника, то есть с 10 июня, за парковку в Высу будет взиматься почасовая плата в размере 2,50 евро, а за круглосуточную парковку - 15 евро. Парковка в Высу платная от улицы Эха до моста на Раквере теэ, в летний период круглосуточно и без выходных.

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