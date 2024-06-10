„Расходы на содержание курортных мест должны нести не только местные жители“. В Высу начнут взимать плату за парковку

На прошлой неделе волость Хальяла объявила о начале сотрудничества с EuroPark и решила сделать парковку в Высу платной в летний период. Если в этом году парковка в Высу будет платной в период с 10-го июня по 15 сентября, то в будущем период платной парковки будет длиться с 15 мая по 15 сентября.