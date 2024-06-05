05.06.2024, 15:05
ФОТО | На Тоомпеа разгорелись страсти из-за автомобильного налога. Оппозиция организовала две акции протеста(2)
Голосование по второму чтению закона об автоналоге запланировано на сегодняшнюю вечернюю сессию Рийгикогу, между тем оппозиция критикует проект.
В 11 часов перед зданием Рийгикогу прошла акция протеста, организованная Центристской партией. Как заявил перед началом акции Михаил Кылварт, Центристская партия не позволит коалиции принять налог на автомобили в преддверии европейских выборов!
Уже заказано?