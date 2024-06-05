ФОТО | На Тоомпеа разгорелись страсти из-за автомобильного налога. Оппозиция организовала две акции протеста

В 11 часов перед зданием Рийгикогу прошла акция протеста, организованная Центристской партией. Как заявил перед началом акции Михаил Кылварт, Центристская партия не позволит коалиции принять налог на автомобили в преддверии европейских выборов!

В 13 часов акцию протеста провела Isamaa. Как отметил лидер партии Урмас Рейнсалу, налог на автомобили - пример проводимой коалицией лживой политики, ведь накануне выборов вопрос об установлении автоналога не обсуждался. „Так правящие партии демонстрируют, что не собираются принимать во внимание крупнейшую с момента восстановления независимости Эстонии народную инициативу, в ходе которой было собрано 80 000 подписей против автомобильного налога“, - заявил он.