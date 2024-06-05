ФОТО И ВИДЕО | В районе Пыхья-Таллинн из-за загоревшейся цистерны с корабельным топливом произошел взрыв, один человек пострадал

Спасательный департамент отреагировал на инцидент большими силами.

На место выехали восемь профессиональных и четыре добровольных команды пожарных из Лиллекюла, Кесклинна, Ласнамяэ, Пирита и Палдиски.

По сообщению Спасательного департамента, загорелся резервуар, где хранилось корабельное топливо. Точнее - тяжелый мазут. Пресс-секретарь департамента Сийм Палу сообщил Delfi, что резервуар с топливом загорелся примерно в 12.30. Для ликвидации пожара использовалась морская вода и пена для тушения.

„По первоначальной информации, на крыше резервуара произошел какой-то взрыв. К счастью, не взорвалась вся емкость, только крыша“, - сказал Палу. Худшего удалось избежать благодаря быстрому реагированию пожарных.

В 14.37 спасатели сообщили, что возгорание локализовано, опасности новых взрывов нет. По словам Палу, в начале третьего часа дня ни пламени, ни дыма не наблюдалось, но пожарные продолжали работу, чтобы поставить окончательную точку в этом возгорании.

Как сообщили спасатели, полностью пожар был ликвидирован в 15.26.

В результате взрыва пострадал один находившийся на объекте работник работник предприятия, пострадавшего доставили в больницу. Во время взрыва он находился на крыше емкости. Насколько известно, мужчина получил ожог.

Спасатели будут контролировать состояние резервуара по меньшей мере до завтрашнего утра.

По словам очевидцев, рядом с местом происшествия чувствовался запах бензина. Были ли признаки загрязнения? Как сообщил Палу, это сейчас выясняют. В настоящий момент еще неизвестно, какого рода взрыв имел место на крыше резервуара. По всей видимости, возгорание произошло из-за производимых на крыше работ с огнем.

Спасательный департамент просил жителей расположенных поблизости домов закрыть окна и отключить принудительную вентиляцию. Поскольку инцидент произошел в промышленной зоне, то жилые дома находятся в отдалении от места происшествия.

Улица Нылва была закрыта для движения транспорта, водителей просили избегать проезда в данном районе.