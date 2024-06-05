Как предприниматели могут поддержать образование?(2)
Школы и учителя формируют будущее нашей страны прямо сегодня. Образование детей и молодежи – это капитал и сила Эстонии, от которой зависит как благополучие нашего общества, так и будущие экономические успехи страны. Поэтому важно, чтобы в образование вкладывалось не только государство, но и предприятия частного сектора, пишет Виолетта Платонова, руководитель проектов по частным клиентам банка LHV.
Ответственность за сферу образования принято возлагать преимущественно на государство – как правило, рассуждая о проблемах в этой области, решительных действий ожидают от министерства или местных самоуправлений. Действительно, государство несет ответственность за формирование и реализацию политики в этих сферах и обеспечение базового права на образование. Однако дело не столько в том, кто за что отвечает, а в том, что качественное образование напрямую служит интересам каждого из нас. Образование – это краеугольный камень нашей конкурентоспособности, как на уровне страны в целом, так и для единичных предприятий. Поэтому было бы ошибочно полагать, что решением проблем в образовании должно заниматься только государство – важный вклад могут внести и частные предприятия.
Образование – сфера очень многогранная, требующая постоянных крупных инвестиций со стороны государства. Деньги нужны на все – на повышение зарплат и квалификации учителей, на реновацию старых и строительство новых школьных зданий. Это разносторонне поддерживает учебный процесс – от создания физической и эмоциональной среды, в которой приятно находиться и хочется учиться и учить, до поддержки мотивации и профессионального роста учителей, которые своим нелегким ежедневным трудом дают нашим детям и знания, и пример для подражания.
Тем не менее, ресурсы государства всегда ограничены, и поддержка предприятий частного сектора очень важна. Помимо корпоративной социальной ответственности, то есть обязательства бизнеса действовать на благо общества, частный сектор таким образом инвестирует и в собственное будущее - в квалификацию своих будущих сотрудников, в развитие своей сферы деятельности, да и в целом в повышение благосостояния жителей страны, что в свою очередь расширяет возможности для бизнеса.
Если обязательства по обеспечению основных потребностей учеников и учителей в первую очередь несет государство, то частные предприятия вольны поддерживать образовательные проекты любого толка, исходя из собственных ценностей и возможностей. Как частный банк, LHV уже много лет сотрудничает с разными образовательными проектами и у нас сформировалось несколько приоритетных направлений.
Качественное образование невозможно без мотивированный учителей, которые чувствуют, что их труд ценится, которые получают удовольствие от своей работы, заинтересованы в профессиональном развитии и обмене опытом с коллегами, открыты к новым способам учить и учиться.
Самая большая нехватка сейчас наблюдается среди учителей точных наук – физики и химии. Да и на рынке труда и сейчас, и в будущем очень нужны инженеры и другие специалисты в сферах энергетики, промышленности, технологии и инноваций. Большое значение для зарождения первичного интереса к профессии у будущих специалистов имеет именно школа и, в частности, отличный учитель, который умеет сделать предмет интересным. Мы гордимся тем, что входим в число шести предприятий, которые уже несколько лет проводят для учителей физики и химии программу „Lae end“, которая предполагает выплату денежной премии, создание новых учебных материалов и возможность принять участие в дополнительном обучении, в рамках которого педагоги могут посетить предприятия, присоединившиеся к программе, и познакомиться с практическим опытом работы инженеров.
В августе в „столице мнений“ Пайде состоится фестиваль для работников сферы образования Haridustreff, посвященный инновациям в образовании, где преподаватели могут поделиться ценными идеями и послушать советы лучших педагогов Эстонии. Поддерживая это начинание, мы хотим поспособствовать тому, чтобы у работников сферы образования было больше возможностей для обмена мыслями и опытом, совместного поиска решений для общих проблем. Предоставление подобных возможностей высказаться самому и быть услышанным – это тоже вклад в поддержку учителей и сферы образования в целом.
Уже несколько лет мы принимаем участие в проекте, который предлагает директорам и завучам школ возможность пройти практику в крупнейших банках и технологических предприятиях страны. Программа позволяет руководителям школ провести 10 недель в организации с современной управленческой культурой, и вернувшись в школы, использовать полученные знания и опыт на практике. В рамках программы руководители школ получают возможность оценить себя как руководителя и понять, в каких областях они хотели бы получить дополнительные знания. Программа помогает директорам, например, увидеть на практике новые подходы к набору сотрудников, практические способы поддержки новых и старых сотрудников, цифровые решения и прочее. Все это способствует повышению привлекательности школы как работодателя, формированию более здоровой трудовой культуры и поддержанию мотивации учителей. В этом году в нашем банке практику проходила директор Таллинской гимназии Мустйыэ Ольга Барабанер. По ее словам, в ходе практики она научилась лучше понимать ожидания и потребности банка как работодателя, и сможет передать эти знания в контексте планирования карьеры родителям и ученикам. На самом деле подобный опыт полезен и самим организациям – участие Ольги позволило и нам взглянуть на некоторые темы под иным углом.
Мы также считаем, что вклад учителей должен получать больше признания в обществе. Учителя должны чувствовать, что мы ценим их труд. Одним из очевидных направлений, в котором предприниматели могут внести свой вклад, является выражение признательности учителям посредством стипендий и наград. Например, мы отмечаем учителя, чье участие помогло ученику стать победителем в программе Rakett 69 на канале ETV, а также вручим на фестивале Haridustreff две стипендии – „учителю-новатору“ и „смелой школе“. В дополнение к этому мы можем предложить учителям жилищный кредит на более выгодных условиях, а также помочь им научиться копить деньги - до конца года мы ежемесячно разыгрываем для двух учителей по 1500 евро, а также по 200 евро в качестве стартового капитала на Накопительном счёте еще для двух учителей. Дополнительную информацию учителя могут найти на нашем сайте.
Конечно, мы стараемся поддерживать и самих учеников. Одно из важных направлений для нас это создание возможностей развития для учащихся и студентов: например, поддержка инициативы Solaridе, которая знакомит молодежь с технологиями и занимается популяризацией этой сферы, и уже упомянутая передача-соревнование Rakett69 на канале ETV. Ранее мы также поддерживали школу Kood/Jõhvi, которая помогает обучить новых ИТ-специалистов. Мы также верим в потенциал молодых талантов, которые могут возглавить банковское дело будущего. Мы приглашали учеников посетить наш банк, и наши специалисты также посещали школы, где рассказывали о своей работе и помогали учащимся постигать основы финансовой грамотности. Мы уже много лет предлагаем стажировки студентам различных специальностей, и многие из наших нынешних специалистов и руководителей пришли к нам именно этим путем.
Очень важно, чтобы работодатели тоже делились своим опытом поддержки сферы образования, вдохновляли и приглашали друг друга к сотрудничеству в этих проектах. Это позволяет совместными усилиями достичь более впечатляющих результатов. Мы призываем и другие компании думать в этом направлении, присоединяться и инициировать начинания, важные для будущего нашей страны.
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