Как предприниматели могут поддержать образование?

Если обязательства по обеспечению основных потребностей учеников и учителей в первую очередь несет государство, то частные предприятия вольны поддерживать образовательные проекты любого толка, исходя из собственных ценностей и возможностей. Как частный банк, LHV уже много лет сотрудничает с разными образовательными проектами и у нас сформировалось несколько приоритетных направлений.

Тем не менее, ресурсы государства всегда ограничены, и поддержка предприятий частного сектора очень важна. Помимо корпоративной социальной ответственности, то есть обязательства бизнеса действовать на благо общества, частный сектор таким образом инвестирует и в собственное будущее - в квалификацию своих будущих сотрудников, в развитие своей сферы деятельности, да и в целом в повышение благосостояния жителей страны, что в свою очередь расширяет возможности для бизнеса.

Образование – сфера очень многогранная, требующая постоянных крупных инвестиций со стороны государства. Деньги нужны на все – на повышение зарплат и квалификации учителей, на реновацию старых и строительство новых школьных зданий. Это разносторонне поддерживает учебный процесс – от создания физической и эмоциональной среды, в которой приятно находиться и хочется учиться и учить, до поддержки мотивации и профессионального роста учителей, которые своим нелегким ежедневным трудом дают нашим детям и знания, и пример для подражания.

Ответственность за сферу образования принято возлагать преимущественно на государство – как правило, рассуждая о проблемах в этой области, решительных действий ожидают от министерства или местных самоуправлений. Действительно, государство несет ответственность за формирование и реализацию политики в этих сферах и обеспечение базового права на образование. Однако дело не столько в том, кто за что отвечает, а в том, что качественное образование напрямую служит интересам каждого из нас. Образование – это краеугольный камень нашей конкурентоспособности, как на уровне страны в целом, так и для единичных предприятий. Поэтому было бы ошибочно полагать, что решением проблем в образовании должно заниматься только государство – важный вклад могут внести и частные предприятия.

Качественное образование невозможно без мотивированный учителей, которые чувствуют, что их труд ценится, которые получают удовольствие от своей работы, заинтересованы в профессиональном развитии и обмене опытом с коллегами, открыты к новым способам учить и учиться.

Самая большая нехватка сейчас наблюдается среди учителей точных наук – физики и химии. Да и на рынке труда и сейчас, и в будущем очень нужны инженеры и другие специалисты в сферах энергетики, промышленности, технологии и инноваций. Большое значение для зарождения первичного интереса к профессии у будущих специалистов имеет именно школа и, в частности, отличный учитель, который умеет сделать предмет интересным. Мы гордимся тем, что входим в число шести предприятий, которые уже несколько лет проводят для учителей физики и химии программу „Lae end“, которая предполагает выплату денежной премии, создание новых учебных материалов и возможность принять участие в дополнительном обучении, в рамках которого педагоги могут посетить предприятия, присоединившиеся к программе, и познакомиться с практическим опытом работы инженеров.

В августе в „столице мнений“ Пайде состоится фестиваль для работников сферы образования Haridustreff, посвященный инновациям в образовании, где преподаватели могут поделиться ценными идеями и послушать советы лучших педагогов Эстонии. Поддерживая это начинание, мы хотим поспособствовать тому, чтобы у работников сферы образования было больше возможностей для обмена мыслями и опытом, совместного поиска решений для общих проблем. Предоставление подобных возможностей высказаться самому и быть услышанным – это тоже вклад в поддержку учителей и сферы образования в целом.