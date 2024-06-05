Таллинн продолжает предлагать бесплатные юридические консультации: смотрите, где они пройдут в ближайшее время

Ближайшие консультации состоятся 6 июня с 9:00 до 14:00 в управе района Кристийне и 13 июня с 13:00 до 18:00 в управе района Пыхья-Таллинн.

В дни консультаций можно получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с семейным правом, наследственным правом, долговым правом, договорным правом, трудовым правом, налоговым правом, защитой прав потребителей, исполнительным производством и квартирными товариществами, а также по вопросам общения с органами местного самоуправления или государственными учреждениями.

Юридические консультации проводят специалисты Союза юристов Эстонии – нотариусы, юристы, адвокаты, судебные исполнители. Консультации проводятся на эстонском, русском и английском языках.

Предварительная регистрация не требуется.На консультацию можно прийти в подходящий день вне зависимости от района проживания.