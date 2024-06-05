Экономика
05.06.2024, 12:55

Посмотрите, где урезают. Правительство направило отрицательный дополнительный бюджет в Рийгикогу

 
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня утром правительство провело электронное заседание по утверждению отрицательного дополнительного бюджета.

„Весенний прогноз государственных финансов в этом году был несколько более пессимистичным, чем осенний, который мы использовали при подготовке бюджета на 2024 год. Восстановление экономики идет медленнее, таким образом налоговых поступлений меньше, - сказал министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ). - Если государство будет получать меньше доходов, нам придется еще туже затягивать пояса на расходах“. Чтобы сократить дефицит государственного бюджета до уровня ниже 3% ВВП в этом году и соответствовать бюджетным правилам Европейского союза, нам необходимо уменьшить разницу между доходами и расходами государства на сумму в 183 миллиона евро.

Ранее речь шла о 175 миллионах евро. Вырклаэв добавил, что увеличение связано с тем, что, например, некоторые инвестиции были отменены или отложены.

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