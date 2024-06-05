Экстрадированного в США криптомиллионера Ивана Турыгина признали виновным в хранении кокаина

Он был приговорен к двум годам лишения свободы, но отправляться за решетку обвиняемому не придется, если в течение испытательного срока, который составит 2 года и 2 месяца, он не совершит новое умышленное преступление, сообщает rus.err со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно обвинительному заключению, Турыгин приобрел и хранил по своему месту жительства кокаин в большом объеме (изъятого количества, по версии следствия, хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение у не менее десяти человек).

Сам Иван Турыгин не признал себя виновным и отказался давать показания. При этом суду не было представлено доказательств того, что именно Турыгин был лицом, которое приобрело и хранило наркотики. В то же время, по оценке суда, поскольку он имел доступ и к сейфу, и к шкафу в ванной комнате, где был найден кокаин, то неправдоподобно, что он не знал о его существовании и не имел возможности уничтожить его. Таким образом, суд признал его виновным в хранении большого количества кокаина.

Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать в течение 30 дней в окружном суде.

Подробности уголовного дела Турыгина читайте по ссылкам ниже.

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