05.06.2024, 14:51
ОБЗОР | В Рийгикогу проходит второе чтение законопроекта об автомобильном налоге. Какие внесены поправки?(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду в парламенте состоится второе чтение проекта закона о налоге на моторные транспортные средства, в который неоднократно вносились изменения. До голосования по второму чтению законопроекта финансовая комиссия Рийгикогу внесла в него десять поправок, пишет Delfi Ärileht.
Налог на моторные транспортные средств, или автомобильный налог, должен вступить в силу в 2025 году. Было опубликовано несколько его версий, последнюю из которых представило в мае Министерство финансов.
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