Новости Эстонии
05.06.2024, 14:51

ОБЗОР | В Рийгикогу проходит второе чтение законопроекта об автомобильном налоге. Какие внесены поправки?

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В среду, 5 июня, в Рийгикогу обсуждают законопроект об автоналоге.
В среду, 5 июня, в Рийгикогу обсуждают законопроект об автоналоге.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В среду в парламенте состоится второе чтение проекта закона о налоге на моторные транспортные средства, в который неоднократно вносились изменения. До голосования по второму чтению законопроекта финансовая комиссия Рийгикогу внесла в него десять поправок, пишет Delfi Ärileht.

Налог на моторные транспортные средств, или автомобильный налог, должен вступить в силу в 2025 году. Было опубликовано несколько его версий, последнюю из которых представило в мае Министерство финансов.

Налог по-прежнему будет состоять из регистрационного сбора и ежегодного взноса, зависящего от уровня выбросов CO2, массы и возраста автомобиля. Размер ежегодного сбора для частных лиц останется неизменным.

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