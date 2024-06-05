ОБЗОР | В Рийгикогу проходит второе чтение законопроекта об автомобильном налоге. Какие внесены поправки?

В среду в парламенте состоится второе чтение проекта закона о налоге на моторные транспортные средства, в который неоднократно вносились изменения. До голосования по второму чтению законопроекта финансовая комиссия Рийгикогу внесла в него десять поправок, пишет Delfi Ärileht.